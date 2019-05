"Siempre estuve de su lado, cuando salía con Daniel, no entendía por qué ella salía en televisión y decía que no tenía casa. Yo lo estaba conociendo y le dije '¿por qué no le comprás una casa a cada uno de tus hijos y tenés una buena relación con cada una de sus madres?', pero él me respondió: 'No se la voy a hacer tan fácil'", contó y agregó que esa conversación fue el principio del fin de su relación: "Ahí te das cuenta que es un tipo así… En definitiva a mí me pasó lo mismo, solo que no tuve un hijo".