Operaron a Pata Villanueva en Punta del Este: “A partir de ahora tenemos 48 horas para ver qué pasa”

Operaron a Pata Villanueva (Video: "Intrusos" - América)

El pasado 14 de febrero, Pata Villanueva sufrió un grave accidente doméstico en su casa de Punta del Este, que le provocó una fractura de cráneo, hecho por el cual debió ser internada en terapia intensiva en el Sanatorio Cantegril.

Luego de dieciocho días y algunas cirugías, este jueves le hicieron una intervención reparatoria en la cabeza. “Consiste en colocar la parte del hueso que fue cortada, que eso empiece a soldar y la reconstitución del cuero cabelludo. Esa etapa, que fue preparada durante todo estos días, hoy se terminó”, informó el periodista uruguayo Gustavo Descalzi en diálogo con Intrusos. Y detalló: “El médico es muy optimista, tiene un ida y vuelta con ella que dice que es muy positivo. A partir de ahora tenemos 48 horas para ver qué pasa con eso”.

Por otra parte, reveló que tuvo un breve encuentro con dos de los hijos de la ex del Conejo Tarantini, Robertino y Bernardita. “Confirmaron que la operación fue un éxito y que están profundamente agradecidos del tratamiento que ha tenido toda la prensa. Y también me dijeron que la cantidad de apoyo y de rezos que ellos recibieron a través de las redes es increíble. Están sorprendidos del cariño y del respeto que le tienen a su mamá”, señaló. Y agregó: “Con lágrimas en los ojos me dijo que vinieron a Uruguay con el peor de los pronósticos y lo que ha ocurrido en estos días es un verdadero milagro”. Por último, el periodista destacó que “empiezan a aparecer las buenas noticias”.

El miércoles, el mismo corresponsal informó que el fin de semana pasado, el médico puso un celular para que sus hijos pudieran tener un contacto con su madre. “Ella balbuceó porque no está con las funciones totales de su habla, hay también ahí una maniobra de traqueotomía que se hizo, el médico los ayudó para hacer comprensión y ella responde al estímulo a través de la lectura de los labios”, señaló. Y finalizó: “La situación en este momento sigue siendo crítica. Es posible que hoy se termine la operación o sino se proceda mañana. Pero son buenas noticias con esta evolución chiquita, de a pasitos pequeños, para preparar la operación retorno”.

Pata Villanueva junto a sus hijas y nieta

El pasado 17 de febrero, quien había tomado la palabra al respecto había sido Héctor Cavallero, su ex marido y padre de su hija mayor Agostina. “Los chicos están muy angustiados porque ver a su mamá en esta situación es muy duro. El sanatorio no los deja entrar por todo el tema del covid y los protocolos, no se puede, por lo tanto reciben información muy a cuentagotas. No hay ninguna novedad en el parte de hoy, por lo tanto estamos a oscuras. Todos estamos rezando, como muchísima gente, para que esto ayude a que pueda salir airosa. La situación no es fácil, estamos todos muy ilusionados en que esto salga bien”, declaró.

Apenas conocida la noticia del accidente, Anamá Ferreira, quien fue amiga de Pata, pidió una cadena de oración por ella. “Los amigos nosotros por suerte los elegimos y son para siempre, en las buenas y en las malas. Podemos pelear, discutir, pasar días, meses y hasta años sin hablarnos o vernos. Pero los verdaderos amigos son los que cuando se encuentran, empiezan a charlar como si nada pasara”, escribió la brasilera en un posteo de Instagram, junto a una foto de Villanueva, como para dejar en claro que su sentimiento hacia ella no había cambiado tras una fuerte pelea que tuvieron en octubre.

