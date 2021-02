Anamá Ferreira pidió una cadena de oración por Pata Villanueva: “Que Dios la ayude a salir del coma”

Anamá Ferreira

Fueron amigas durante más de cuatro décadas. Sin embargo, en noviembre del año pasado, Anamá Ferreira y Pata Villanueva protagonizaron una fuerte pelea que llegó a los medios. Todo comenzó cuando la brasilera asistió al cumpleaños de la ex del Conejo Tarantini y, al poco tiempo, la llamo para avisarle que había dado positivo en el test de coronavirus, obligando a todos los invitados la celebración a aislarse.

En ese momento, Pata acusó a Anamá de haber ido al festejo sabiendo que quien por entonces era su compañera en El show de los escandalones, Nati Jota, se había contagiado COVID-19. Pero Ferreira lo negó de plano y dijo, en otras palabras, que Villanueva decía tonterías cuando bebía alcohol por demás. Y así fue como se terminó con una amistad que parecía inquebrantable.

Sin embargo, apenas se enteró del accidente que había sufrido Pata en la noche del último sábado, cuando se cayó de la escalera de su casa de Punta del Este y sufrió un traumatismo intercraneal del tipo subdural por el que debió ser intervenida quirúrgicamente y tras el cual pelea por su vida en la terapia intensiva del Sanatorio Cantegril, Anamá recurrió a las redes sociales para pedir por ella.

El posteo de Anamá pidiendo por la salud de Pata

“Los amigos nosotros por suerte los elegimos y son para siempre, en las buenas y en las malas. Podemos pelear, discutir, pasar días, meses y hasta años sin hablarnos o vernos. Pero los verdaderos amigos son los que cuando se encuentran, empiezan a charlar como si nada pasara”, comenzó escribiendo la brasilera en un posteo de Instagram, junto a una foto de Villanueva, como para dejar en claro que su sentimiento hacia ella no había cambiado.

Y continuó: “Hoy pido una oración y una cadena de oraciones para @pata.villanueva. Hoy nos necesita a todos orando para que Dios la ayude a salir del coma y recuperarse. Sus hijos, que los quiero como parientes, y sus hermanos están muy tristes. Vamos a rezar todos juntos”.

Pata estaba sola en su casa de La Barra, en Punta del Este, cuando se cayó de la escalera y sufrió una fractura de cráneo. Por suerte, no perdió el conocimiento y logró alertar a unos vecinos, quienes llamaron al servicio de emergencias médicas que llegó para atenderla en su domicilio e, inmediatamente, decidió su traslado al Cantegril.

Según le explicó a Teleshow el doctor Elbio Paolillo, director de la clínica ubicada en el departamento de Maldonado, en Uruguay, el estado de salud de la ex modelo “es delicado producto del fuerte traumatismo de cráneo sufrido”. El médico contó que ni bien ingresó al sanatorio, Pata recibió las suturas tendientes a parar la hemorragia y se le practicaron las curaciones de las heridas superficiales. Sin embargo, tras ser sometida a una tomografía computada, se determinó que debía ser operada de inmediato.

Anamá en el cumpleaños de Pata Villanueva

“Me enojé y la puteé porque pensé: ‘Esta vino al cumpleaños con coronavirus, ya sabía que se había contagiado en el canal’. A mí y a las otras dos personas que estuvieron en el cumpleaños nos llamaron los médicos y nos tuvimos que quedar todas en nuestras casas durante 14 días, no podíamos salir ni a la esquina, aunque yo tampoco salgo porque soy una cagona. La llamé (a Anamá) y le dije que para mí era todo mentira, que para mí lo había hecho todo por publicidad porque nos había contado que a la agencia le va mal. La cagué a pedos, le dije que era una inconsciente y que no me llamara más, que no quería ser más amiga suya”, había revelado Pata sobre su conflicto con la brasilera.

Como respuesta a esto, Ferreira aseguró: “Una noche, mientras yo estaba con coronavirus, ella se toma todo el vino y me llama. Estaba totalmente mal. Tengo los audios pero no los muestro porque no me gusta exponer a la gente, aunque ella me esté exponiendo a mí. En esos audios me dijo que yo era culpable de tener COVID y de haber ido a su cumpleaños. Entonces le dije: ‘Pata, yo no sabía’. En vez de preguntarme si necesitaba algo me decía esas cosas…Ella toma un poco de vino y se pone loca. Yo estaba con el virus así que dije ‘no le voy a dar importancia’. Pero ahora las cosas que está diciendo en los medios son muy graves”.

Sin embargo, frente al mal momento que está viviendo Pata, quien según aseguró el abogado de la familia, Alejandro Balbi, “corre riesgo de muerte”, Anamá decidió dejar a un lado los rencores y pedir por la pronta recuperación de su amiga.

