Héctor Cavallero dio precisiones sobre la salud de Pata Villanueva, su ex esposa: “No es fácil, pero la está peleando fuerte”

Héctor Cavallero habló sobre la salud de Pata Villanueva

Desde el fin de semana, en el que Pata Villanueva tuvo un desafortunado accidente doméstico, todo su entorno está preocupado por su salud. Internada en terapia intensiva en el Sanatorio Cantegril de Punta del Este desde el domingo, la actriz fue operada y aún se espera una evolución favorable.

Ahora quien tomó la palabra fue Héctor Cavallero, su ex marido y padre de su hija mayor, Agostina, y con quien también comparten una nieta en común. En diálogo con Los Ángeles de la Mañana, habló sobre la salud de Pata. “Los chicos están muy angustiados porque ver a su mamá en esta situación es muy duro. El sanatorio no los deja entrar por todo el tema del covid y los protocolos, no se puede, por lo tanto reciben información muy a cuentagotas. No hay ninguna novedad en el parte de hoy, por lo tanto estamos a oscuras. Todos estamos rezando, como muchísima gente, para que esto ayude a que pueda salir airosa. La situación no es fácil, estamos todos muy ilusionados en que esto salga bien”, declaró.

Al ser consultado sobre el accidente que generó esta situación, expresó: “Son esos momentos que pasan que no están previstos, se cayó de la escalera y se golpeó mal la cabeza. Un accidente tonto como le ha pasado a mucha gente. Son momentos que uno no considera ni los tiene en cuenta, pero bueno, el resultado ha sido nefasto y esperamos que esto pueda mejorar. La está peleando fuerte”.

En 2019, la ex modelo había contado cómo descubrió que Héctor Cavallero la engañaba con Valeria Lynch. “Cuando él la vio a ella dijo ‘la puta, cómo canta’, ‘para mí grita’, dije yo, y a él le encantó y en ese momento yo lo sentí. Y de ahí pasaron unos meses, yo seguía embarazada, todo bien, pero yo veía que había cosas, miradas”, continuó.

Pata Villanueva contando en el programa de Moria cómo se enteró que Héctor Cavallero la engañaba con Valeria Lynch (Video: América TV)

“Yo un día no sé por qué me desperté, me senté y le dije a él “no me dejes por Valeria” y él me dijo ‘de qué me estás hablando?’”. Bueno, terminó todo eso, tuve el bebé, todo bien, y un día voy a la oficina, cuando la gorda tendría dos meses, a visitarlo, cosa que nunca en mi vida había hecho, y él no estaba y empiezo a revisar, esas cosas de la vida. Y en un cajón veo un cuadrito con un corazón que decía ‘yo’”, contó sobre el día que descubrió el engaño.

“Entonces, como no había Internet empiezo a ver la letra esa, y en un cuaderno donde todo el mundo escribía veo que era la letra de ella. Entonces, voy con eso a mi casa y le hago un escándalo y le digo: ‘¿y esto qué es?’. Yo había llegado y Héctor llegaba de trabajar. Bueno, cuestión no sé qué pasaba pero él después de una hora donde le grité, le grité y no lo solté, me dijo bueno, está bien, tenés razón, una vez me la…, pero no me gusta nada, nada que ver”, recordó.

“Sólo me dijo que no le gustaba, pero como no se lo creí me fui a dormir y la llamé a ella. A la mañana temprano me levanté, la llamé a ella y le digo ‘mirá, Valeria, anoche hablé con Héctor y me contó todo, yo quiero que vos me lo cuentes. Y ella no me dijo de qué querés hablar, porque eso era sí, que había pasado una vez. Pero ella me dijo ‘bueno’; cuando me dijo bueno ya llegué a la esquina de casa, estaba sentada ahí llorando y ahí me contó que hacía cinco meses que salían, que hacían el amor en la oficina, que esto, que lo otro. Se encontraban en la oficina, en la misma oficina donde fui yo, supongo”, relató.

El martes, por la tarde, quien había dado novedades sobre su salud fue el abogado de la familia, Alejandro Balbi. “La situación está incambiada, creo que dentro de todo no es una mala noticia porque todos apostamos a su evolución favorable. El golpe fue muy fuerte, y bueno, sigue en terapia intensiva que es lo más delicado de todo esto”, expresó en diálogo con el programa de Ángel de Brito.

El abogado de Pata Villanueva habló sobre la salud de la actriz









