La salud de Pata Villanueva, 17 días después del accidente: la comunicación con sus hijos y la cirugía que le permitiría el “operativo retorno”

La salud de Pata Villanueva preocupa a todos desde el pasado 14 de febrero, día en que se cayó de las escaleras de su casa en Punta del Este y fue internada en terapia intensiva en el Sanatorio Cantegril. La ex modelo, de 69 años, sufrió una fractura de cráneo.

Este miércoles, en diálogo con Intrusos, habló un periodista uruguayo, quien tuvo acceso a las últimas novedades de la salud de la ex de el Conejo Tarantini. “Al menos, hasta hoy, cuatro o cinco veces ha ido a cirugía. Una de ellas tiene que ver con algo neurológico, las otras tienen que ver con la evolución del corte que se le hizo en la cabeza. Y en estas últimas horas va a estar la etapa de reparación”. “A ella le hicieron un corte en el cráneo, le sacaron una tapa. Todo el trabajo que hizo el equipo para que el hematoma volviera a su lugar, se drenara la sangre, y en estas horas se está en la etapa final reparatoria”, agregó.

Y detalló: “Ella en este momento está en cirugía, lo que están evaluando es si la van a operar ahora o se va a pasar para mañana. En estas horas, se va a evaluar si es la última etapa de las intervenciones que va a tener en la cabeza. Esta es una buena noticia porque sería como el final de este largo y doloroso proceso, en el cual podría prepararla a ella para lo que todo el mundo quiere, que es el operativo retorno”.

Pata Villanueva junto a sus hijas y nieta

Por otra parte, reveló que el fin de semana pasado, el médico puso un celular para que sus hijos pudieran tener un contacto con su madre. “Ella balbuceó porque no está con las funciones totales de su habla, hay también ahí una maniobra de traqueotomía que se hizo, el médico los ayudó para hacer comprensión y ella responde al estímulo a través de la lectura de los labios”, señaló. Y finalizó: “La situación en este momento sigue siendo crítica. Es posible que hoy se termine la operación o sino se proceda mañana. Pero son buenas noticias con esta evolución chiquita, de a pasitos pequeños, para preparar la operación retorno”.

El pasado 17 de febrero, quien había tomado la palabra al respecto había sido Héctor Cavallero, su ex marido y padre de su hija mayor Agostina. “Los chicos están muy angustiados porque ver a su mamá en esta situación es muy duro. El sanatorio no los deja entrar por todo el tema del covid y los protocolos, no se puede, por lo tanto reciben información muy a cuentagotas. No hay ninguna novedad en el parte de hoy, por lo tanto estamos a oscuras. Todos estamos rezando, como muchísima gente, para que esto ayude a que pueda salir airosa. La situación no es fácil, estamos todos muy ilusionados en que esto salga bien”, declaró.

Apenas conocida la noticia del accidente, Anamá Ferreira, quien fue amiga de Pata, pidió una cadena de oración por ella. “Los amigos nosotros por suerte los elegimos y son para siempre, en las buenas y en las malas. Podemos pelear, discutir, pasar días, meses y hasta años sin hablarnos o vernos. Pero los verdaderos amigos son los que cuando se encuentran, empiezan a charlar como si nada pasara”, comenzó escribiendo la brasilera en un posteo de Instagram, junto a una foto de Villanueva, como para dejar en claro que su sentimiento hacia ella no había cambiado tras una fuerte pelea que tuvieron en octubre.

El posteo de Anamá pidiendo por la salud de Pata

Y continuó: “Hoy pido una oración y una cadena de oraciones para @pata.villanueva. Hoy nos necesita a todos orando para que Dios la ayude a salir del coma y recuperarse. Sus hijos, que los quiero como parientes, y sus hermanos están muy tristes. Vamos a rezar todos juntos”.





