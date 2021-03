Luis Ventura relató el violento asalto a su nuera: “Le pusieron cinco revólveres en la cabeza”

Robo a la nuera de Luis Ventura (Fantino a la tarde, América)

En el programa de Alejandro Fantino, por América, el debate rondaba entorno a la última declaración judicial de Cristina Fernández. Entonces, con el tono más fuerte que de costumbre, Luis Ventura pidió la palabra y propuso una reflexión: “¿Los ciudadanos no tenemos voz?”. Y sin dudar, contó una experiencia reciente. “A mi hijo anoche lo robaron. A la mujer le pusieron cinco revólveres en la cabeza, con una criatura dentro del auto. Y yo ¿a donde me voy a quejar?”, contó ante la mirada atenta de sus compañeros de panel. Hablaba de Luz, la mujer de su hijo Nahuel Ventura.

“Le sacaron el auto, la desvalijaron, le sacaron las tarjetas, le sacaron las claves de redes sociales, se fueron, pero dieron la vuelta manzana y volvieron porque se habían olvidado de la mochilita de la nena y le robaron la mochilita”, relató sobre el episodio ocurrido a la vuelta de la casa de su hijo, en Lanús. “Y, ¿a quién me voy a quejar?”, agregó para que Facundo Pastor le conteste: “A la Justicia”. Entonces Ventura retrucó: “Esa que los pone en cana y a los diez minutos están sueltos. ¿Esa es la Justicia?”

Hace un tiempo, Luis Ventura contó que uno de sus hijos, en plena cuarentena ayudaba a la gente necesitada. “Va a atender a puntos vulnerables y les da de comer. No tiene ninguna obligación, nadie le paga un mango. ¿Sabés por qué va? porque tiene esto”, indicó. “Y quiere a su patria, a su gente y a su pueblo. ¿Entendés?”, continuó. “Yo le digo que no tiene que ir porque tiene una edad y una familia que ha formado. Pero (él dice que) tiene que ir a laburar y va todos los días. No tiene por qué ir y va. ¿Sabés por qué? Por amor. Va a la olla popular, sirve ollas”, enfatizó el periodista que además de ser papá de Nahuel, es papá de Facundo, hijos de Estelita –quien fuera su mujer durante toda su vida– y de Antonito, el hijo que tuvo hace siete años de una relación extramatrimonial con Fabiana Liuzzi.

Luis Ventura y dos de sus hijos

“Partamos de la base, Estela es la madre de dos de mis hijos, yo tengo tres hijos, y yo a las madres de mis hijos las respeto a morir. Más allá de las broncas, los líos que pude haber tenido, las madres de mis hijos son sagradas y no se tocan, ésa es mi ley. Si en algún momento yo tuve un exabrupto o estallé, fue justamente por un tema que a lo mejor no ha trascendido y que yo lo conozco y que las personas que lo tienen que saber lo saben”, expresó en 2018 acerca de la familia que formó y que lo hace sentir orgulloso.

“Antonito está creciendo fuerte y sano como corresponde, protegido, porque es un chico seismesino, que nace sin maduración en el vientre de su madre”, detalló en su momento. Ademas agregó: “Entonces, todo lo que no adquirió en el vientre de su madre lo tiene que adquirir con estimulación, está haciendo tratamiento de estimulación. Por ejemplo tenía un tema visual, tenía los ojos cruzados, se le intervino, le quedaron los ojos perfectos. Manes es un doctor del carajo, tiene todo un equipo de estimulación, tenía dificultad para caminar, hoy camina y corre perfecto, es un toro. Le falta madurar, no es algo que ya lo superó”. Y para concluir destacó el apoyo incondicional de sus dos hijos mayores, Nahuel y Facundo: “Y todo acompañado por mi familia, porque de una u otra manera, alguno a favor, otro en contra, pero todos apuntalan al papá”.

SEGUIR LEYENDO: