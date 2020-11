Graves acusaciones y versiones encontradas: el escándalo que terminó con la amistad de Pata Villanueva y Anamá Ferreira

Pata Villanueva y Anamá Ferreira

Anamá Ferreira y Pata Villanueva pertenecen a una camada de exitosas modelos que comenzaron su carrera en la década del ’70. Desde muy jóvenes entablaron una amistad que creció sin vacilar durante más de 40 años, hasta el mes pasado, cuando la ex pareja del Conejo Tarantini festejó su cumpleaños y se desató un verdadero escándalo con acusaciones cruzadas que pone en jaque su relación.

Para contar qué fue lo que sucedió, primero hay que recordar que Anamá trabajó como panelista hasta hace poco en El show de los escandalones, conducido por Rodrigo Lussich en la pantalla de América. El martes 6 de octubre, Nati Jota, su compañera de panel, contó a través de sus redes sociales que se había contagiado de coronavirus. Como la brasileña había tenido contacto estrecho con ella el sábado 3 en el programa, se realizó el hisopado correspondiente, cuyo resultado dio positivo. Afortunadamente, no sufrió mayores complicaciones y tuvo una rápida recuperación.

La versión de Pata Villanueva

El festejo de cumpleaños de Pata Villanueva

La ex modelo contó a Teleshow que celebró su cumpleaños el lunes 5 de octubre en un restaurante de la Ciudad de Buenos Aires junto a Anamá y otras dos amigas: “No estaba en contacto con ella últimamente, pero le dije que me iba a juntar con no más de cuatro personas y me dijo: ‘Dale, paso tipo 10 de la noche con un regalito’. Yo tenía una mesa para cuatro personas. Al lado, en otra mesa, estaba Carlitos Bianchi con un amigo”.

“La Negra vino con el barbijo puesto y se sentó en una punta de la mesa. En un momento se levantó, se sacó el barbijo y se puso a cantar una canción en portugués. La gente la aplaudió… Nos fuimos enseguida porque no se podía estar más de dos horas, así que nos subimos al auto de una amiga para dejarla en su casa. En un momento me dijo que había tenido dolor de cabeza pero que estaba bien ”, aseguró.

Según su relato, a la mañana siguiente (martes, el día en el que Nati Jota publicó el video confirmando que tenía COVID-19) Anamá la llamó para decirle que se iba a hisopar por precaución. Siempre en las palabras de Pata Villanueva, ese mismo día la brasileña la invitó a almorzar a un restaurante. “No seas inconsciente, no podés ir a un restaurante -le respondió la ex modelo a su amiga en aquel momento-. Mirá si sos positivo… Podés contagiar a los mozos”.

“A las nueve de la noche me dice: ‘Mirá, me dio positivo, le tenés que avisar a la gente que estuvo en tu cumpleaños’. Entonces le respondí ‘vos sos una tarada’ y la mandé a la mierda. El mismo día que fue a hacerse el hisopado salió a almorzar. Después subió un video en el que la estaban hisopando. Yo digo: ‘¿Lo habrá usado para publicidad?’”

“Me enojé y la puteé porque pensé: ‘Esta vino al cumpleaños con coronavirus, ya sabía que se había contagiado en el canal’ . A mí y a las otras dos personas que estuvieron en el cumpleaños nos llamaron los médicos y nos tuvimos que quedar todas en nuestras casas durante 14 días, no podíamos salir ni a la esquina, aunque yo tampoco salgo porque soy una cagona. La llamé (a Anamá) y le dije que para mí era todo mentira, que para mí lo había hecho todo por publicidad porque nos había contado que a la agencia le va mal. La cagué a pedos, le dije que era una inconsciente y que no me llamara más, que no quería ser más amiga suya”, reveló Pata.

Afortunadamente, tanto ella como las otras personas que estuvieron en el cumpleaños dieron negativo en el hisopado. Pata considera que su -ahora- ex amiga fue “una egoísta” y cuando se la cruzó en la calle, el miércoles pasado, simplemente le dijo “hola” y siguió su camino.

La versión de Anamá Ferreira

Anamá Ferreira publicó este video el miércoles 7 de octubre para contar que tenía coronavirus (Instagram)

El relato de la brasileña difiere en algunas cuestiones clave con el de Pata Villanueva. Anamá asegura que en el cumpleaños de la discordia, el lunes 5, no sabía que Nati Jota tenía coronavirus. Recién se enteró al día siguiente, el martes 6, y se hizo el hisopado el miércoles 7. Ese mismo día, por la noche, le dieron el resultado y les comunicó la situación a todos los que habían estado con ella en el cumpleaños.

“En el cumpleaños no éramos cuatro, éramos siete. Yo me senté lejos de todos, que me cargaban porque no me quería sacar el barbijo. Me lo saqué solamente para comer y me lo volví a poner. En todas las fotos se puede ver que llevaba el barbijo puesto. Esto fue el lunes. El martes a la tarde, en el chat de El show de los escandalones, Nati Jota dice: ‘Chicos, di positivo de coronavirus’. Entonces, llamé a mi médico y me dijo: 'Mirá, Anamá, mañana lo primero que hacés es ir a hisoparte”, relató la brasileña.

En ese sentido, continuó: “Yo no sentía nada, pero (el miércoles) fui a hacerme el test igual y a la tarde me dijeron que tenía coronavirus. Le avisé a mi obra social y me dieron un teléfono para llamar al Gobierno de la Ciudad y les dije que había estado en un cumpleaños. A los que estuvieron también les avisé. Pata dice que los médicos del Gobierno de la Ciudad la estuvieron llamando durante 15 días, y tendría que agradecerlo porque es un trabajo maravilloso que hacen los médicos”.

Anamá insistió en que de ninguna manera hubiese ido al cumpleaños sabiendo que había tenido contacto estrecho con un caso positivo de coronavirus: “ Cuando me hice el hisopado me aislé en mi casa porque yo soy consciente y en el edificio hay muchas personas grandes”.

Muy enojada por los dichos de Pata, realizó duras declaraciones contra ella: “Una noche, mientras yo estaba con COVID, ella se toma todo el vino y me llama. Estaba totalmente mal. Tengo los audios pero no los muestro porque no me gusta exponer a la gente, aunque ella me esté exponiendo a mí. En esos audios me dijo que yo era culpable de tener COVID y de haber ido a su cumpleaños. Entonces le dije: ‘Pata, yo no sabía’. En vez de preguntarme si necesitaba algo me decía esas cosas… Ella toma un poco de vino y se pone loca. Yo estaba con el virus así que dije ‘no le voy a dar importancia’. Pero ahora las cosas que está diciendo en los medios son muy graves”.

Anamá Ferreira en el festejo de cumpleaños de Pata Villanueva. Desde ese día, su relación ya no es la misma

La ex panelista de El show de los escandalones exige que su colega le pida disculpas públicas y, en caso de que eso no suceda, amenaza con hablar con su abogado y acusarla por injurias: “Lo que pasa es que ahora la gente se transformó en policía del COVID y delatan a todo el mundo. Yo me contagié después de 202 días de no salir de mi casa. En el cumpleaños siempre estuve con el barbijo. Además, era un lugar clandestino, ¿me entendés? No se podía hacer eso. Yo llegué y me quejé, a pesar de que todos me cargaban y me decían: 'Anamá, sacate el barbijo. No pasa nada…”

Y concluyó: “La verdad que es un horror y una tristeza lo que está pasando porque ella es amiga mía hace más de 40 años. Si yo fuera mala persona, abriría la boca y contaría unas cosas de ella que se tiene que ir del país… Por el amor que les tengo a sus tres hijos no voy a decir nada”.

