Vitto Saravia reveló que su paso por Bailando por un Sueño fue “la experiencia más nefasta de mi vida”

Vitto Saravia confesó que su paso por el Bailando fue "la experiencia más nefasta de mi vida" (Video: "PH: Uruguay", Canal 4 Uruguay)

Allá por el 2011, el futbolista Diego Forlán y la modelo Zaira Nara eran una de las parejas más capturadas y seguidas de cerca tanto por los programas de espectáculos como por los paparazzi: todo el mundo quería saber sobre el devenir de este romance, que caminaba derecho hacia el altar. Pero hacia junio de ese año, se terminó abruptamente y todavía se recuerda la contundente frase de Zaira: “¡Menos mal que no me casé!”.

A partir de allí, crecieron todo tipo de rumores. Entre los más sonados, estaba el que vinculaba al ex delantero la selección uruguaya con su coterránea Victoria Saravia, más conocida como Vitto. Esta relación nunca se formalizó, aunque Saravia siempre tuvo palabras de elogio para con Forlán: “Con Diego tenemos la misma buena onda y respeto que mantuvimos siempre, y nos seguimos hablando. Siempre tomamos lo nuestro como algo más light”, dijo en 2012.

Vitto se hizo cargo de la exposición y ganó minutos en pantalla, tanto como panelista en programas de interés general como en la conducción de ciclos deportivos. Hasta que llegó al programa más caliente de la televisión argentina: fue participante de Bailando por un Sueño en 2014 . Sin embargo, recientemente la calificó como “la experiencia más nefasta de mi vida”.

"Estuve una sola gala, fuimos a la votación y estaba todo armado porque desde Uruguay no se podía votar", dijo Vitto Saravia sobre su paso por el Bailando 2014

Lo dijo en PH: Uruguay, la versión charrúa del formato que en Argentina conduce Andy Kusnetzoff. En este caso, el conductor es Gonzalo Cammarota y para el segmento “Punto de encuentro” planteó a sus invitados que cuenten acerca de cuándo “sufrieron por ser una persona pública”.

“Cuando más lo sufrí fue cuando estuve en Bailando por un Sueño”, dijo Vitto y el conductor aventuró: “Lo sufriste porque fue muy intenso, me imagino”. “No, fue porque mi participación fue mentirosa. Estuve una sola gala, fuimos a la votación y estaba todo armado porque desde Uruguay no se podía votar. Y Marcelo Tinelli me decía: ‘No te preocupes que hay todo un país que te está votando’, pero los uruguayos no podían votar”, recordó Saravia.

“Me fui enojada porque sentí que me habían tomado el pelo. En ese momento, cuando uno entra, tiene sueños de bailar y otras cosas... no sé si iba a llegar a la final, pero quería bailar. Pero me cortaron por intereses, porque no les servía lo que yo podía dar en ese momento y no tenía pareja famosa ”, agregó.

Vitto Saravia en el Bailando por un Sueño 2014. Fue la primera eliminada de esa edición

En ese punto, Cammarota recordó: “Cuando Andy Vila -conductora uruguaya- estuvo acá, contó que le quisieron un inventar un romance. ¿A vos también?”. Vitto le respondió que eso no: “Un romance no, pero quisieron que yo me pelease con Yanina Latorre o con Vicky Xipolitakis. Imaginate si voy a poner mi vida para que me destrocen, de ninguna forma”.

Además reveló sentirse a disgusto con el sistema que propone el Bailando... una vez que se firma el contrato: “Después de ahí, cuando me fui, por contrato tenés que ir y sentarte en cada programa a hablar de la echada. Y yo dije: ‘Chicos, no sigamos mintiendo, ya está, hagan lo suyo, yo no me voy a sentar en ningún programa’. Y me dieron con todo durante un mes. Yo no salía de casa”, cerró.

Más allá de sus consideraciones, lo cierto es que fue la primera eliminada del certamen en aquel año. “Yo fui la que mejor bailó entre todas las parejas. Lo dijo mi coach, las bailarinas y lo vio la gente. En el duelo la rompí y salió exactamente igual al ensayo sin ningún error. Pero ellos querían sacarme”, declaró Vitto apenas después de la eliminación. Y agregó: “No les rendíamos. Yo fui una de las primeras en firmar el contrato, cuando todavía ninguna de las chicas jóvenes había firmado. Después se empezó a armar y cada una tenía un peso: Cirio con Insaurralde, Loly con Rial, Victoria Xipolitakis que se presta a hacer el ridículo con cualquier cosa y no le importa nada. La única que no servía era yo. Es una lástima. Para eso que hagan un certamen solamente con gente que se pelea, pauten las peleas desde antes y es mucho más fácil. Por eso fue mi tristeza”.

SEGUIR LEYENDO: