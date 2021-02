Wanda Nara generó dudas sobre su aniversario con Mauro Icardi: el dato que la compromete

Wanda Nara y Mauro Icardi

Parecía un saludo de cumpleaños normal, pero los usuarios de las redes sociales están atentos a todo y no se les escapa ningún detalle. Este viernes Mauro Icardi celebró su aniversario número 28 y Wanda Nara le dejó un cariñoso mensaje: “10 cumpleaños juntos, muchos sueños cumplidos y otros tantos por cumplir... Sos de esas personas que merecen más de tres deseos y yo siempre estaré ahí tratando de darte todo lo que pueda y más para hacerte feliz... Feliz cumple @mauroicardi Te amo”.

Sin embargo, el problema surgió cuando, al día siguiente, la mediática le dedicó un mensaje a Benedicto, el hijo menor que tuvo con Maxi López, que cumplía nueve años. “Feliz Cumple Benedicto 9. Mi pequeño Milanés se hace mayor ... Te amamos mucho Benchu que seas siempre un nene alegre dulce y tan amor como sos, te ama mama”.

Fue un usuario de Twitter, (@Kenzomon) el que se dio cuenta de la incongruencia de fechas: “Wanda pone 10 cumpleaños juntos y hoy el hijo cumple 9 años”. El tuit tuvo más de 70 mil “me gusta” y más de 5 mil retuits. A continuación, el mismo usuario publicó una nota de Teleshow del año pasado en la que los hijos de Maxi López saudan a Mauro Icardi, llamándolo “papá”.

A raíz de esta polémica, la famosa instagramer Juariu, publicó una serie de stories en las que alertaba de esta supuesto error de fechas. “Oh no, oh no, oh, no, no, no, no”, escribió la panelista de Bendita, por El Nueve.

Cabe recordar que a fines de enero, la hermana de Zaira Nara se había referido a la relación con el padre de sus primeros tres hijos, al contestar algunas preguntas que le hicieron sus seguidores. “¿Es verdad que Maxi López no puede ver a sus hijos?”, le consultaron. A lo que ella respondió: “Falso, los ve cuando puede venir a verlos...esa foto - por la imagen que acompaña el texto- es de sus últimas vacaciones con él en París. También estuvieron en Italia”. En esa línea, otro fan le preguntó: “¿Alguna vez hablaste mal del padre de tus hijos?”. Contundente, ella contestó: “Algunos confunden que quizás respondí alguna vez alguna pregunta, pero con la verdad. Si a mis hijos nos referimos, jamás les hablo ni hablaría mal...cada uno es responsable de sus actos y yo de crecer niños con paz interior, felicidad y amor, mucho amor”. En el plano amoroso, también reconoció alguna vez haber sido infiel y que nunca dependió económicamente de un hombre.

Hace días, la empresaria también había sido noticia por realizar una profunda reflexión frente a quienes critican su silueta. “Cada cuerpo de la mujer vive una revolución diferente. Mi cuerpo vivió cinco embarazos, cinco cesáreas. Y, aunque podría permitírmelo, ninguna extensión de piel, ninguna lipo”, comenzó diciendo en un posteo de Instagram. Y, mientras se filmaba frente al espejo con un conjunto de ropa interior en color fucsia, continuó: “Esperé....Bajé cinco veces de peso. Escuché críticas y más críticas, casi siempre de mujeres. Cada cuerpo es distinto, cada mujer elije qué hacer con su estética. Apruebo todo lo que nos haga sentir mejor”.

Sin embargo, Wanda se encargó de aclarar que esos comentarios negativos no hacían mella en ella. “Nunca me lastiman las críticas, todas somos diferentes, todas somos especiales y siempre hay una con el cuerpo más duro, más flaco...Lo que me diferencia es mi personalidad, mi seguridad: eso no lo cambia un filtro, un cirujano y ningún retoque”, dijo categórica.

