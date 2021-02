Emanuel Ortega salió a bancar a Julieta Prandi en medio del conflicto con su ex marido

Julieta Prandi y Emanuel Ortega, más unidos que nunca (Foto: Instagram)

Este último viernes, Julieta Prandi vivió un difícil momento al enterarse de que su ex pareja Claudio Contardi no cumplió con el régimen de visitas a sus hijos Mateo y Rocco, y los dejó abandonados en la puerta de su domicilio.

En diálogo con Teleshow, ese día contó cómo había sido la situación. “Tenemos un régimen vigente. Este fin de semana los tenía él, desde el miércoles al lunes a las 12. Pero se ve que tenía otra cosa que hacer y decidió que tenían que volver conmigo. Cuando yo estaba en la radio, me llama Pao, que es una chica que me ayuda en mi casa y que hoy venía un rato a limpiar, y me cuenta que cuando llegó se encontró con que los chicos estaban desde las 12, hacía una hora y media, esperando en la puerta de mi casa para entrar. Cuando ella aparece, él se le viene encima y le dice: ‘Te dejo a los chicos’. Ella le respondió que no se podía hacer responsable, que no correspondía, pero a él no le importó y se fue”. Y agregó: “Mis hijos pasaron una situación de abandono, de muchísima violencia, gritos y nervios. Estuvieron dos horas en un auto esperando y después los tiraron como si fueran un paquete. Los dejaron en la vereda. Si no venía Pao, se los dejaba al jardinero que pasaba o a mi vecina”.

Ante esta situación, Emanuel Ortega, su pareja desde hace algunos meses, salió a defenderla. “Guerrera, valiente y entera”, fueron las palabras que le dedicó en una story de su Instagram, junto a una imagen de ambos. Ante este gesto, la conductora de la 100 replicó el posteo y escribió: “Gracias mi amor”, junto al emoji de un corazón.

Emanuel Ortega defendió a Julieta Prandi tras el conflicto con su ex (Foto: Instagram)

El agradecimiento de Julieta Prandi a Emanuel Ortega por su apoyo (Foto: Instagram)

En dicha entrevista con este medio, la también modelo contó que su ex, de quien logró divorciarse en noviembre de 2019, se robó los ahorros de toda su vida. “Yo me fui de mi casa con lo puesto y con mis hijos. Tuve que pedir un préstamo y alquilar un departamento. ­No está bancando nada. Incumple siempre”, afirmó.

Tras su escandalosa separación, Prandi pudo rehacer su vida. En octubre, confirmaba su romance con el músico en la mesa de mujeres de Polémica en el Bar, por América. “Sí, estoy con Emanuel”, aseguró después de que Luciana Salazar intentara pilotear el tema, diciendo que hasta ahora sólo había escuchado “rumores” al respecto. En ese momento, Mariano Iúdica, conductor del ciclo, festejó. Y destacó la “mirada de enamorada” de la modelo, quién sólo atinó a decir: “Puede ser”.

Fue entonces cuando la locutora Valeria Mirabella, invitada al programa, le preguntó: “¿Tenés mariposas en el estomago, te sudan las manos?”. Y Prandi le respondió: “Son muchas preguntas. Si te lo puedo resumir, estoy muy bien en este momento. Estoy muy estable, estoy en una relación y estoy muy contenta”.

Las vacaciones de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Por otra parte, contó que la relación con el hijo de Palito Ortega y Evangelina Salazar empezó a través de las redes sociales e intercambiaron los teléfonos. A la hora de las confesiones, la modelo reconoció que el músico le gustaba desde que era chica, cuando el cantante gozaba de una gran popularidad.

Hace poco, la pareja disfrutó de su primer viaje juntos en Córdoba. Pasaron el Año Nuevo en la esa provincia y ella aprovechó para mostrar un álbum de fotos muy especial, en el que se veía a la pareja con una avioneta de fondo. “Abriendo las alas con Andy Hediger”, escribió. La mención era para el instructor del Aeródromo de La Cumbre, donde el cantante se animó a pilotear, mientras ella prefirió acompañarlo desde la tierra.

SEGUÍ LEYENDO