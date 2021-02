Wanda Nara y una profunda reflexión frente a quienes critican su silueta: “Mi cuerpo vivió cinco embarazos”

La reflexión de Wanda Nara sobre su cuerpo (Video: Instagram)

En más de una oportunidad, Wanda Nara ha sido víctima de los haters que la criticaron por su físico, por las supuestas cirugías estéticas que se habría realizado y por el uso exagerado que haría de los filtros y del photoshop en las fotos que publica. Ella, sin embargo, pocas veces se ha hecho eco de estos comentarios, Pero quiso aprovechar la víspera de San Valentín para hacer una profunda reflexión al respecto y dejar en claro qué es lo que, realmente, enamora de ella.

“Cada cuerpo de la mujer vive una revolución diferente. Mi cuerpo vivió cinco embarazos, cinco cesáreas. Y, aunque podría permitírmelo, ninguna extensión de piel, ninguna lipo”, comenzó diciendo en un posteo de Instagram la empresaria, que es madre de Valentino, Constantino y Benedicto, de su relación con Maxi López, y de Francesca e Isabella de su actual matrimonio con Mauro Icardi.

Y, mientras se filmaba frente al espejo con un conjunto de ropa interior en color fucsia, continuó: “Esperé....Bajé cinco veces de peso. Escuché críticas y más críticas, casi siempre de mujeres. Cada cuerpo es distinto, cada mujer elije qué hacer con su estética. Apruebo todo lo que nos haga sentir mejor”.

Sin embargo, Wanda se encargó de aclarar que esos comentarios negativos no hacían mella en ella. “Nunca me lastiman las críticas, todas somos diferentes, todas somos especiales y siempre hay una con el cuerpo más duro, más flaco...Lo que me diferencia es mi personalidad, mi seguridad: eso no lo cambia un filtro, un cirujano y ningún retoque”, dijo categórica.

Finalmente, la esposa del delantero del PSG terminó su mensaje asegurando: “Muchos miran el exterior y no se dan cuenta que lo que realmente enamora perdidamete es la personalidad, esta te gana o te pierde para siempre. Buen San Valentín a tod@s”.

Wanda junto a sus cinco hijos

Hace unos días, Wanda había sorprendido con su dura postura frente al femicidio de Úrsula Bahillo, la joven de 19 años que fue asesinada en Rojas por su ex pareja, el policía Matías Ezequiel Martínez, a quien había denunciado por violencia de género en varias oportunidades.

“Hoy todas somos ella”, indicó la mediática en sus redes sociales. Y explicó: “Cambié mi foto de perfil para acompañar a su familia y para que de una vez entiendan que TODAS estamos juntas”. ¿Qué harías si pudieras hacer algo sobre todos los casos de las mujeres?, le preguntó entonces uno de sus seguidores. “¡Perpetua para el asesino! Una justicia rápida. Aunque no me deja de pasar por la cabeza la Ley del Talión”, dijo Wanda sin dejar lugar a dudas.

En ese sentido, cuando le consultaron su opinión sobre si se iban a terminar este tipo de agresiones, explicó: “Tenemos que trabajar mucho en el presente y en el futuro. En el insulto, en las denuncias, en el miedo, en las redes sociales, en la violencia entre nosotras. En educar a las nenas y también a los nenes chicos, en la Justicia. En fin, creo que hay mucho por hacer”.

De esta manera, Wanda hizo referencia también a la violencia que se ejerce en las redes sociales y que muchas veces se naturaliza. No hace mucho, de hecho, le ganó una demanda a Google y Yahoo por haberle adjudicado falsamente un video de contenido sexual, por el que también que recibió muchas agresiones durante años.

SEGUÍ LEYENDO

La China Suárez reveló cuál es el problema de Benjamín Vicuña: “Dice que se siente ‘papuchi’”

La inesperada confesión de Maite Lanata: “Hago macumbas”

La modelo que la indultó y el cantante que la dejó sin respuesta: Juariu reveló qué famosos la bloquearon en Instagram

Una intoxicación con propóleo que desencadenó graves problemas de salud y un deseo que cumplió antes de su partida: la temprana muerte de Alicia Bruzzo