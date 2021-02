El emotivo mensaje de Wanda Nara a Mauro Icardi por su cumpleaños: “Siempre estaré ahí para hacerte feliz”

El saludo de Wanda a Mauro por su cumpleaños

Cuando el jueves se hizo viernes en París, Wanda Nara saludó a Mauro Icardi por su cumpleaños número 28. Como suele hacer con cada uno de sus festejos, la empresaria eligió su cuenta de Instagram para compartir la intimidad de la velada, que incluyó un emotivo mensaje, bromas internas y una inesperada e improvisada torta con un toque bien argentino.

Para acompañar una tierna foto junto a Mauro, abrazados y con los ojos cerrados, Wanda escribió una sentida dedicatoria al delantero del Paris Saint Germain: “10 cumpleaños juntos, y muchos sueños cumplidos y otros tantos por cumplir”, inició a modo de balance y continuó con una declaración de amor: “Sos de esas personas que merecen más de tres deseos y yo siempre estaré ahí tratando de darte todo lo que pueda y más para hacerte feliz ... Feliz cumple @mauroicardi Te amo”, cerró la empresaria.

En sus historias, la representante compartió algunos momentos de la celebración íntima en la capital francesa, en la que estuvieron Francesca e Isabella, las hijas del matrimonio, junto a un grupo de amigos. En uno de los videos, se ve la particular torta de cumpleaños que recibió el goleador: una improvisada botella del típico fernet argentino con una velita, mientras los presentes cantaban el feliz cumpleaños.

Con Isabella a upa y Francesca de pie y abrazándolo, Mauro pidió los deseos y con una enorme sonrisa en la cara apagó la vela que flameaba encima de la botella. Como texto en la historia, además del deseo por el cumpleaños, Wanda reveló alguna de las intimidades de la pareja: “Por miles de festejos más y también mil de nuestras discusiones (donde nunca llevás la razón)”, escribió con picardía.

Días atrás, Wanda también le había mandado un mensaje virtual y público a su marido con motivo de la celebración del Día de los Enamorados, donde enumeraba lo que significa para ella esa fecha tan particular y revelaba algunos antojos culinarios del delantero: “San Valentín es...: Cocinarle todos los días a tu amor, esperarlo con los mejores sándwiches de milanesa preparados por mi a las 3:00 am después de un partido. O simplemente bajar a la cocina a la madrugada y prepararle los mejores club sándwiches de pollo y palta del mundo mundial (solo por que está de antojo), hacerle sus postres favoritos a la tarde”, puntualizó la empresaria.

Pero allí no terminaba su concepción de San Valentín y había lugar para una posdata fogosa: “Y ser la mejor en la cama... Todo lo demás lo compra él con su tarjeta... Te amo Mauro Icardi”, fueron las palabras de Wanda, parafraseando una histórica publicidad de tarjeta de crédito.

Cada cumpleaños es una aventura para Wanda y su familia. El 19 de enero, con motivo de los seis años de Francesca, imaginó un festejo en modo camping. Acaso con el recuerdo todavía latente de la visita a su hermana Zaira en San Martín de los Andes, donde pasó las Fiestas en un ambiente campestre, la empresaria se adapto a las inclemencias del invierno parisino y acampó en el living de su casa. Cuando fue el turno de Isabella, el 27 de octubre, organizó una súper fiesta de disfraces inspirada en Cenicienta.

El amor de Wanda y Mauro durante sus vacaciones en Argentina

En diciembre, a la que le tocó cumplir años fue a ella, y no se anduvo con chiquitas: los festejó en familia junto a su marido, Mauro Icardi, los dos hijos del matrimonio, Francesca e Isabella, y los tres niños que tuvo de su relación pasada con Maxi López, Valentino, Benedicto y Constantino.

“Cumplir años me hace mirar a mi alrededor y hacer, sin querer, un balance de mis años cumplidos...No puedo ser más bendecida con mi gran familia, con siendo tan joven ver crecer a cinco maravillosos hijos que hoy no veían la hora de abrazarme, quienes hace una semana esconden sus cartas de amor esperando mi cumpleaños más ansiosos que nadie”, comenzó diciendo Wanda. Y, enseguida, le dedicó un párrafo al actual jugador de PSG: “A mi esposo que puso en mis manos tantas cosas porque sabe que siempre seré capaz de dar mi vida por todos ellos...”.

