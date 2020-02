En diálogo con Teleshow , Andrés Nara, padre de Wanda, contó que uno de los tantos conflictos que tuvo con el actual marido de su hija tuvo que ver, justamente, con el hecho de que los niños se dirigieran a él como si fuera su padre. “Una vez yo estaba con ellos y el más chiquito le dijo ‘pa’ a Mauro. Entonces yo le dije: ´Bene, no le digas así porque no es tu papá y no me gusta. Y se ve que a Icardi no le gustó lo que dije, porque cambió su actitud para conmigo. Más allá de que él, obviamente, trata a los chicos como si fueran sus hijos y siempre se comportó muy bien. Pero yo no puedo permitir que, delante mío, mis nietos le digan ‘pa’ a alguien que no lo es. Y menos, con el conflicto que hay en el medio”, aseguró el hombre.