La reacción de Dady Brieva al enterarse en vivo de la renuncia de Ginés González García por el escándalo del vacunatorio vip

La reacción de Dady Brieva al enterarse en vivo de la renuncia de Ginés González García

El viernes Horacio Verbitsky admitió en su programa de radio que había recibido la vacuna contra el coronavirus a partir de una gestión personal de Ginés González García. A partir de ese momento estalló el escándalo al quedar al descubierto un plan paralelo de inmunización dirigido a funcionarios y amigos del poder que le costó el cargo al ministro de Salud. La renuncia se conoció mientras Dady Brieva estaba al aire en su programa Volver mejores (El Destape) que no dudó en manifestarse al respecto.

“Sabía que había un run run pero no. Digo, está todo bien, me sumo, soy orgánico, soy un soldado de este proyecto de El Destape, el día que no piense igual me iré...” , dijo el ex Midachi con un tono su sorpresa y resignación por lo que estaba pasando. Y continuó: “ Está todo bien, lo que me cuesta entender que se hayan cargado a un ministro en uno de los ministerios que ha sido bandera de este Gobierno. Si había un ministerio que había hecho todas las cosas bien era el de Ginés”.

“Yo ni lo conozco, ustedes saben bien que yo no tengo el teléfono de nadie, yo no hablo con nadie, no conozco a nadie. Ahora, si hay alguien que decíamos que había hecho las cosas bien por lo cual la imagen de Alberto Fernández estaba creciendo con esto de la vacunación, había sido a través de la tarea del Ministerio de Salud”, recalcó el conductor.

“Habiendo tantos ministros que por ahí no son una bandera que vos decís ‘Qué bárbaro lo que está haciendo’. justamente este ministro... Justamente (Martín) Guzmán y Ginés que son los dos ministerios más fuerte y que más han representado lo que ha sido el interés de un gobierno y lo que ha sido el interés popular y más lo que ha pasado en el mundo”, remarcó Dady en el inicio de su programa del viernes por la tarde.

A modo de cierre de su editorial, lanzó: “Son buenas, decía mi papá... ¡A comerla! Pero sinceramente no me parece justo. Tenemos un jugador menos y vamos a ver cómo seguimos...”, se lamentó.

Horas antes, el periodista Roberto Navarro, dueño de la radio El Destape, había anunciado a través de las redes sociales que Horacio Verbitsky “ya no seguirá con sus columnas” en la emisora. El despido se produjo luego de que trascendiera que tanto él como otros funcionarios y políticos vinculados al oficialismo recibieron la vacuna Sputnik V en el Ministerio de Salud a pesar de no pertenecer a los grupos prioritarios.

“Es una inmoralidad que con 50 mil muertos haya vacunados VIP. Es inmoral quien lo autorizó y quien se vacunó”, publicó Navarro. Y también agregó que “aquí no hay inocentes, y alguna opereta atrás seguro habrá”.

“Ustedes se acuerdan que hace unos meses yo dije que prefería esperar unos meses antes de vacunarme y ver qué efectos secundarios podía haber. No tenía prisa, que no me iba a apurar para vacunar. Bueno, pues ayer me vacuné”, había revelado Verbitsky esta mañana en el programa Habrá Consecuencias, que conduce Ariel Lijalad, donde es columnista y sale con frecuencia telefónicamente.

Luego del escándalo desatado por la noticia, el presidente Alberto Fernández convocó al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, a su despacho para pedirle que se comunicara con González García y le exigiera la renuncia.

La flamante Ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, quien asumió este sábado por la tarde luego de que Ginés González García presentara su renuncia a pedido del presidente Alberto Fernández, minimizó la polémica que se generó en torno al vacunatorio vip montado dentro de la cartera sanitaria y ponderó el avance del plan nacional de vacunación.

“De ninguna manera funciona un vacunatorio vip en el ministerio, esta fue una situación puntual, que fue excepcional y desaprobada que desencadenó esa situación ”, señaló al aclarar que se trató de un “grupo reducido de personas” las que recibieron la Sptunik V por su amistad con González García a pesar de no tener prioridad en el cronograma oficial.

