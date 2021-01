En plena cuarentena, por Instagram y a través de un pulpo: cómo comenzó la relación de Jimena Barón y el Tucu López

Jimena Barón y el Tucu López comenzaron su relación durante la pandemia

Desde que Jimena Barón y el Tucu López están juntos decidieron bajar su perfil mediático. Ella venía de unos meses de alta exposición en las redes sociales. Había vuelto a convivir con Daniel Osvaldo y su hijo y mostraba a diario todo lo que hacían dentro de la casa del futbolista. Hasta que en plena pandemia ella regresó a su departamento con su hijo Morrison, de seis años, y no volvió a subir más fotos, videos, ni a tener actividad en las redes sociales.

Su perfil de Instagram quedó intacto desde el 13 de julio del 2020 cuando posteó una foto en la casa de Osvaldo. Desde entonces, jugó con Snapchat -un posteo que duró solo algunas horas- y tampoco quiso dar declaraciones en los medios.

En septiembre, cuando todos creían que la actriz se había reconciliado con Mauro Caiazza, se supo que, en verdad, estaba comenzando una relación con el Tucu López. ¿Qué sucedió? En las fotos que se viralizaron la cantante estaba caminando por el barrio porteño de Villa Urquiza junto a un hombre que tenía los mismos rasgos físicos que el bailarín. El uso del tapabocas -para evitar la transmisión del coronavirus-, no permitió identificarlo con exactitud y, el look parecido de ellos, se prestó a confusión.

Una de las fotos robadas de Jimena Barón con el Tucu López (@Juariu)

Poco tiempo después, y en medio del silencio de la actriz, fue el conductor quien confirmó que habían iniciado una relación. “Ella es una genia absoluta. Todo el mundo sabe que es una copada. Yo estoy bien, pasando un buen momento de mi vida”, dijo el Tucu y agregó: “Está todo bien… Es un poco raro tener a alguien clavado en la puerta de tu casa sacándote fotos y vos ni enterarte. No es algo que me haya pasado mucho en mi vida. Pero no pasa nada, entiendo el laburo de todo el mundo y está perfecto”.

Luis López nació en Tucumán -por eso su apodo- y saltó a la fama en 2012 cuando debutó en televisión como el locutor de Medios Locos, el programa que conducía Maju Lozano junto a Clemente Cancela y Santiago Calori, por la pantalla de América. “Yo busco hacer cosas que me diviertan. Dicen ‘qué facherito es éste’ porque garpa que sea del interior”, dijo a Teleshow en aquel entonces quien ya contaba con experiencia de producción y también había hecho radio.

Tucu López

Más tarde fue el conductor de Uplay, en la medianoche de Telefe, y ahora es parte del elenco de Sex, la obra erótica de José María Muscari. En su cuenta de Insagram -red social en la que tiene más de 200 mil seguidores- se describe como “locutor, tucumano y ninja”. “Hay alimentos que me hacen picar el paladar”, indica en su biografía.

Jimena, El Tucu y Morrison -hijo de la actriz y Daniel Osvaldo- celebraron juntos la Navidad pasada y el conductor publicó la primera foto romántica en sus redes sociales. Hasta el momento, todas habían sido robadas en distintas circunstancias públicas de la pareja.

La foto que compartió el conductor en su cuenta de Instagram

Luego de haber publicado la primera foto en sus redes sociales, Tucu López brindó una entrevista en la cual dio detalles del comienzo de su relación. Aseguró que el primer contacto fue virtual y no físico ya que por ese entonces estaba impuesto el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

“Nos conocimos por redes. Cuando me empezó a seguir me dije ¡epa! Le mandé unos emojis de pulpos”, contó el actor en Hay que ver, por la pantalla de El Nueve. “Yo sé que parece muy boludo pero a mí me fue muy efectivo. Si te metes en Wikipedia el pulpo tiene muchas propiedades que nadie conoce”, continuó cuando le consultaron sobre los particulares emoticones que eligió para entablar el primer diálogo virtual con Jimena Barón.

Por su parte, destacó que están “muy bien y muy felices” y aclaró que por ahora no hay planes de convivencia. “Cada uno en su casa”, indicó y describió a Morrion como “un niño hermoso y amoroso”.

