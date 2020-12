El Tucu López y Jimena Barón pasaron su primera Navidad juntos y él publicó una tierna imagen en Instagram

Jimena Barón está de novia con el Tucu López desde hace unos meses. La actriz optó por cosechar un perfil bajo y de manera rotunda dejó de exponerse en las redes sociales desde su separación de Daniel Osvaldo, el padre de su hijo Morrison. Ellos se reconciliaron durante la cuarentena cuando convivieron en la casa del futbolista. Pero una vez más no funcionó y se distanciaron. Con el paso de las semanas ambos siguieron su camino y apostaron por nuevos amores.

La semana pasada trascendió que la cantante de “La Cobra” había viajado con su actual pareja y su pequeño hijo a la provincia de Tucumán. ¿El motivo? Ella habría ido junto al locutor a conocer a la familia de él. Este es un importante paso en cualquier relación que con el paso del tiempo se va fortaleciendo. Hasta el momento se desconocen detalles de este noviazgo, ya que ambos mantienen un hermetismo en los medios.

En la provincia de Tucumán los tres pasaron su primera Navidad juntos y López publicó en sus historias de Instagram una tierna fotografía en la que aparece dándole un beso a su novia, con Momo de testigo. Esta es la primera vez que se muestran juntos en las redes sociales. Las imágenes anteriores de la pareja que salieron en los medios fueron sacadas por fotógrafos que los perseguían tras realizar guardias periodísticas.

La primera foto de Jimena Barón y el Tucu López con el pequeño Momo en Navidad

Recientemente, se filtró un rumor de que Jimena podría estar embarazada. Ante las especulaciones, el periodista Ángel de Brito le mandó un mensaje para preguntarle si era verdad. “Hablé con ella porque muchos me decían que estaba esperando un hijo, me dijo: ‘El culo tengo embarazo’. Y me mandó una foto que no puedo mostrar por el horario. Se mataba de risa”, explicó el conductor de Los Ángeles de la Mañana.

Hasta el momento, Jimena no salió a hablar de su romance, ya que prefiere no exponer la relación como hizo en otras oportunidades, cuando estuvo en pareja con el futbolista Daniel Osvaldo o con el tenista Juan Martín del Potro. Quizás este cambio en su manera de actuar la hace sentir más tranquila y menos expuesta a las críticas o los mensajes negativos que puedan surgir en las redes sociales.

Mientras que El Tucu López sí realizó declaraciones sobre su novia, aunque no dio muchos detalles sobre su vínculo sentimental en una entrevista con el programa Implacables: “Ella es una genia absoluta. Todo el mundo sabe que es una copada. Yo estoy bien, pasando un buen momento de mi vida”.

Respecto a cómo cambió su vida, con una mayor exposición pública tras la confirmación del romance, el actor del espectáculo Sex expresó: “Está todo bien… Es un poco raro tener a alguien clavado en la puerta de tu casa sacándote fotos y vos ni enterarte. No es algo que me haya pasado mucho en mi vida. Pero no pasa nada, entiendo el laburo de todo el mundo y está perfecto”.





