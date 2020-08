Jimena Barón reapareció en las redes sociales después de cinco semanas de silencio: cuál fue su publicación

Jimena Barón

Hace cinco semanas que Jimena Barón está inactiva en sus perfiles de redes sociales. Acostumbrada a compartir su día a día -y su minuto a minuto- con sus seis millones de seguidores de Instagram, la actriz y cantante desapareció de un día para otro y sin aviso previo.

No es la primera vez que lo hace. Incluso en otras ocasiones directamente dio de baja la cuenta y al tiempo volvió a abrirla (mantuvo la misma cantidad de seguidores, y también las publicaciones anteriores). Si bien ahora dejó su usuario activo, no publica nada desde el 13 de julio, día en que compartió una foto desde la casa de Daniel Osvaldo.

En aquel entonces, rondaban los rumores de una nueva crisis de pareja. Ella se había mudado a la casa del futbolista en Banfield, en donde convivieron durante casi dos meses junto a su hijo Morrison. Sin embargo, de un momento a otro dejó de subir Stories y contenido a su feed (muro) y el silenció alertó a sus seguidores. Mientras los rumores indicaban que se habían separado, Osvaldo cambió su foto de WhatsApp por una romántica en la que estaban dándose un beso, y confirmaba la reconciliación.

La foto que puso de perfil de WhatsApp Daniel Osvaldo

En tanto, ella siguió eligiendo el silencio y regresó a su departamento. Mientras caminaba por su barrio, fue descubierta por un cronista de la revista Paparazzi. “Perdón, me tengo que ir...”, atinó a decir la cantante evitando realizar cualquier tipo de declaración.

“Estoy bien, no se preocupen. Estoy re bien. Por suerte, no tengo ningún problema familiar”, agregó, mientras seguía caminando a mayor velocidad. “¿Con Daniel cómo están?”, consultó el periodista. “Nada para decir, está todo bien”, respondió la actriz sin querer dar mayores precisiones. Por su parte, tampoco quiso hablar sobre el alejamiento del jugador del club Banfield: “No tengo ni idea. No hablé. No hay ningún lío. A veces es lo que arman pero no hay ningún lío”.

Jimena Barón habló de Daniel Osvaldo (Video: Revista Paparazzi)

Ahora bien, en las últimas horas Jimena Barón decidió reaparecer en las redes sociales. Pero no lo hizo en sus perfiles de Twitter o Instagram, sino que eligió compartir una foto en su cuenta de Snapchat (@baronjimena), aquella que abrió en mayo de 2016, cuando la aplicación fue furor entre los famosos que luego prefirieron Instagram.

La intérprete de “La Tonta” publicó una selfie luciendo una remera de su popular canción “La Cobra”. Sin emitir palabra alguna ni escribiendo nada sobre el posteo, Jimena volvió a llamar la atención con su actitud al revivir la cuenta de Snapchat, aplicación que perdió usuarios cuando Instagram comenzó a crecer.

Mientras tanto, brilla por su silencio en las otras redes sociales. De esta forma, quienes quieran volver a ver el día a día -mientras la actriz quiera compartirlo- deberán seguirla en Snapchat, aplicación que no permite ver la cantidad de seguidores del usuario y tampoco tener acceso a los que ella sigue.

La foto que publicó Jimena Barón en Snapchat(Foto: @Chusmeteando1)

El perfil de Jimena Barón en Snapchat

El mensaje de Jimena Barón en 2016 cuando era una usuaria activa de Snapchat

