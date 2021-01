El mal momento de Claudia Villafañe, en medio de la alegría por Masterchef Celebrity: “Mi mamá no está bien de salud”

Claudia Villafañe es una de las finalistas de la primera edición de Masterchef Celebrity y el lunes competirá contra Analía Franchín por el primer lugar en el podio. Sin embargo, la alegría y la emoción por haber llegado a las instancias finales del concurso conducido por Santiago del Moro, se ve opacada por un problema familiar.

En la última gala de eliminación antes de la gran final del reality que tiene como jurado a Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis, la ex de Diego Maradona contó que está atravesando por un duro momento familiar: “No quise decir nada hasta este momento, mi mamá no está bien de salud. Todo lo que aprendí y todo lo que soy se lo debo a ella y a mi papá”.

Villafañe, que tiene una empresa de organización de eventos y que por la pandemia tuvo que dejar de trabajar, le dedicó si paso a las instancias finales del programa a sus hijas Dalma y Gianinna, a sus nietos Benjamín y Roma y a su mamá, Ana María Elía, más conocida como Loly.

En junio, la mamá de Claudia cumplió 83 y ella la saludó a través de las redes y compartió fotos con sus hijas y nietos: “Hoy cumple años ella. Mi mamá. Qué los cumplas feliz. Gracias por enseñarme las prioridades de la vida y estar acompañándome en cada paso en la mía. Te amo”. Gianinna también había usado su instagram para saludarla: “Que los cumplas todo lo feliz del mundo. Mi deseo es que seas eterna. Gracias por cuidarnos y amarnos tanto. Te amamos abuela”.

No es la primera vez que en Masterchef Villafañe hace referencia a su mamá. En más de una ocasión cocinó los platos que ella le hacía de pequeña, incluso los que no comía. En una de las galas, la prueba consistía en realizar un plato con sesos de vaca y ella realizó la receta materna de pasta rellena con acelga, ricota y la proteína: “Nunca se lo comí, pobre. A mí me daba cosa cuando lo preparaba”.

“Nunca le probé los canelones a mi mamá. Mamita, perdón. Mirá ahora lo que estoy haciendo”, suplicó buscando la complicidad de la cámara mientras aguardaba por la devolución del jurado.

Anoche, antes de contar que su mamá no estaba pasando por un buen momento, dijo: “Muy difícil poder hablar y sacar todo lo que tengo adentro. Dalma me dijo que no había que llorar en tele. Me tocó hacer esto en un momento de pandemia, sin laburo, me costó mucho aceptarlo y lo disfruté muchísimo. Espero estar a la altura de la final”. Claudia perdió a su papá Nicolás “Coco” Villafañe en el 2011 y el 25 de noviembre del año pasado tuvo que afrontar la muerte de Diego Maradona.

En los últimos días se viralizó una imagen de Sofía Pachano en el balcón del estudio de Masterchef y de fondo se la veía a Claudia en su estación de cocina, rodeada de asistentes. De inmediato los usuarios en las redes pusieron en duda al concurso y se preguntaron si los participantes recibían ayuda a la hora de presentar sus platos.

En diálogo con Teleshow, Emmanuel Escobar, uno de los productores gastronómicos del ciclo, explicó: “Mi rol no es armarle los platos a Vicky. Es armar lo que es mercado, despensa y mesada de trabajo”. Si durante la grabación alguno de los participantes tiene una duda... “No podemos ayudarlos en nada, para eso esta el jurado cuando pasa por sus estaciones”.

