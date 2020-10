Fue productor, hizo radio y televisión, y hoy es parte de una obra erótica: Tucu López, el nuevo amor de Jimena Barón

Jimena Barón y Tucu López (Crédito: @juariu)

En septiembre pasado, cuando todos creían que Jimena Barón se había reconciliado con Mauro Caiazza, se reveló que, en verdad, la actriz estaba comenzando una relación con Tucu López. ¿Por qué el error? Las fotos mostraban a la actriz caminando por Villa Urquiza junto a un hombre que tenía los mismos rasgos que el bailarín. Ocurre que con el uso del tapabocas -para evitar la transmisión del coronavirus-, no se permite identificar con exactitud a las personas. Y el parecido entre los hombres, generó confusión.

Mientras ella brilla por su ausencia en las redes sociales -su última publicación fue desde la casa de Daniel Osvaldo, en donde pasó algunos meses de la cuarentena- y tampoco brinda ningún tipo de declaración, fue el conductor de televisión quien confirmó que están iniciando una relación. “Ella es una genia absoluta. Todo el mundo sabe que es una copada. Yo estoy bien, pasando un buen momento de mi vida”, dijo en las últimas horas durante un móvil.

“Está todo bien… Es un poco raro tener a alguien clavado en la puerta de tu casa sacándote fotos y vos ni enterarte. No es algo que me haya pasado mucho en mi vida. Pero no pasa nada, entiendo el laburo de todo el mundo y está perfecto”, agregó haciendo alusión a que en las últimas semanas se convirtió en uno de los famosos más buscados por la prensa.

Luis López nació en Tucumán -de ahí, su apodo- y saltó a la fama en 2012 cuando debutó en televisión como el locutor de Medios Locos, el programa que conducía Maju Lozano, junto a Clemente Cancela y Santiago Calori, por América. “Yo busco hacer cosas que me diviertan. Dicen ‘qué facherito es éste’ porque garpa que sea del interior”, dijo a Teleshow en aquel entonces Tucu, que ya contaba con experiencia de producción y también había hecho radio.

Más tarde fue el conductor de Uplay, en la medianoche de Telefe, y ahora es parte del elenco de Sex, la obra erótica de José María Muscari. En su cuenta de Insagram -red social en la que tiene más de 200 mil seguidores- se define como “locutor, tucumano y ninja”. “Hay alimentos que me hacen picar el paladar”, indica en su biografía. Allí publica fotos de su rutina diaria y los distintos trabajos que realiza.

Mientras disfruta de su presente laboral, no descuida el costado sentimental, aunque opta por mantener el bajo perfil y no contar detalles sobre su relación con Jimena Barón. Hasta el momento, no reveló cómo se conocieron durante la cuarentena. Lo que sí se vio -a través de distintas fotos que se viralizaron en las redes sociales- es que el conductor ya conoce a Momo, el hijo de la actriz y Daniel Osvaldo, a quien la pareja ha llevado a la plaza.

