El fallido plato que Claudia Villafañe le dedicó a Dalma y a Gianinna en Masterchef Celebrity: “Parece cloro”

La dedicatoria de Claudia Villafañe para Dalma y Gianinna

A pesar del esfuerzo que pone gala tras gala, Claudia Villafañe no viene teniendo buenos desempeños en Masterchef Celebrity. En las instancias finales del certamen gastronómico que se emite por Telefé, la exigencia de jurado es cada vez mayor y el nerviosismo de los participantes crece programa a programa. Con este panorama, Claudia falló nuevamente en su intento por obtener la medalla dorada, aunque, al menos logró saldar una deuda que tenía con sus hijas.

En el último envío del año, los participantes debían preparar un plato en base a una pareja infaltable en cada reunión de amigos: maníes y cerveza. Para llevar adelante semejante desafío, la empresaria optó por realizar un menú inspirado en los sabores orientales. Cuando el conductor Santiago del Moro quiso saber el nombre de su plato, sin querer develó una interna familiar.

“Como mis hijas se quejaron cuando le dediqué un plato a mis nietos, este va para DalGian”, contó Claudia y no hizo falta aclarar más. La obvia referencia a Dalma y a Gianinna calzó fonéticamente a la perfección para bautizar su plato. “Dal Gian. Medio chino”, comentó Claudia con picardía, guiñando un ojo y antes de contar cómo había preparado su brochette de cerdo marinado a la cerveza, arroz a la cerveza y pasta de maní.

La emotiva devolución de Martitegui a Claudia

A la hora de las devoluciones, el plato cosechó opiniones diversas. “Me encantó la idea, muy sencilla, rica, la salsa de maní le queda muy bien”, opinó el jurado Donato de Santis. Su colega Damián Betular señaló que había algo en la preparación del arroz que no cerraba y Germán Martitegui coincidió e invitó a la participante a probar su plato. “Tiene un gusto raro, parece cloro”, juzgó la empresaria. Evidentemente algo había salido mal.

Más allá del percance con el arroz, el jurado evaluó positivamente el desempeño de la participante desde el comienzo del certamen hasta estas semifinales “Me parece que es un viaje a sabores que no conocías”, arriesgó Martitegui y Claudia le dio la razón. “Es verdad, no uso soja, no uso aceite de sésamo”, reconoció. En medio de la devolución, el jurado continuó con los elogios y se permitió realizar algunas confesiones. “Todo lo que pedí está en el plato y estoy hablando con la Claudia que hizo una bruschetta incomible. Ahora te lo puedo decir porque nos conocemos más: era incomible”, enfatizó Martitegui, y continuó: “Que termines el año con este plato, conociendo estos sabores, más allá de que el arroz esté mal, habla muy bien de lo que te va a pasar el año que viene”.

La dedicatoria de Claudia Villafañe a Diego Maradona en Masterchef Celebrity

La dedicatoria a Dalma y a Gianinna, se suma a la de sus nietos Benjamín -hijo de Gianinna y el futbolista Sergio Kun Agüero- y de Roma -hija de Dalma y Andrés Caldarelli-. Durante el certamen, Claudia también tuvo palabras para su ex pareja Diego Maradona, cuyo fallecimiento el 25 de noviembre conmovió al mundo entero y que obligó a Claudia a ausentarse de las grabaciones del programa.

Su regreso fue muy esperado, aunque según las reglas del certamen debió lograr el mejor plato de la velada para evitar la eliminación. Cuando lo consiguió, tuvo unas sentidas palabras para Diego Maradona. “No quería decir nada porque todos los días se dicen cosas lindas y otras que no, pero yo no hablé y no hice ningún homenaje... Pero va para...-señalando al cielo- el papá de mis hijas”, expresó la mamá de Dalma y Gianinna, entre lágrimas. “Son tiempos muy movilizantes para mí y para toda la familia”, agregó.

Volviendo su desempeño en el programa del año, el plato en honor a sus hijas no le alcanzó a Claudia para lograr la medalla de oro y deberá defender su puesto en Masterchef Celebrity en la gala eliminación del próximo domingo. “De acá la Tata no se va”, se prometió Claudia, apelando al sobrenombre que le puso Benjamín y se viralizó durante el certamen.

