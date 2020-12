La reacción conmovedora de Gianinna Maradona cuando Claudia recordó a Diego en Masterchef Celebrity

La muerte de Diego Armando Maradona el 25 de noviembre generó una conmoción en el mundo entero. Y sus seres queridos quedaron devastados. A menos de un mes de la partida de su padre, Gianinna y Dalma Maradona está realizando el duelo, acompañadas por su mamá, Claudia Villafañe.

Por el momento, la ex de Sergio Kun Agüero optó por no dar entrevistas en los medios y cada vez que quiere expresar sus sentimientos lo hace a través de su cuenta oficial de Twitter. Recientemente, vio la participación de su madre en Masterchef Celebrity y le dedicó un emotivo mensaje a su madre y su hermana.

“¡Sos inmensa Ma! GRACIAS a ustedes por DAL, gracias a su amor por TANTO. ¡Nos extraño! Ya nada es igual y una parte muy mía se fue con el. PERDÓN. Es así. No les prometo nada. No puedo. ¡Pero VOS, vos quédate para siempre con ese llamado! ¡NOS AMO!”, escribió Gianinna junto a una foto en la que aparece Claudia mirando hacia arriba en el reality de Telefe.

El mensaje de Giannina Maradona a su mamá y su hermana

Dicha fotografía pertenece a la última emisión del ciclo de Telefe, en el que Villafañe le dedicó un plato a Diego Maradona. En esta oportunidad, el desafío de los participantes era cocinar pollo frito con una guarnición y una salsa realizada con mayonesa. La mayoría de los famosos tuvo problemas con la cocción y presentaron el pollo crudo.

“Claudia, contanos qué sorpresa tenemos acá”, le dijo Germán Martitegui a Claudia. “¿Es pechuga?”, quiso saber y ella le explicó que eran muslos. “Está perfecto, impecable”, le indicó ante el respiro de famosa que se sintió aliviada. “Es la mejor costra de pollo frito que he comido hasta ahora, me parece que tiene la textura que tiene que tener, está crocante y sabrosa”, agregó el jurado del ciclo. Tanto Damián Betular como Donato De Santis coincidieron en las apreciaciones de sus colegas.

El jurado tomó la decisión de otorgarle la segunda estrella de la semana a la empresaria que recibió la ovación de sus compañeros. “No quería decir nada porque todos los días se dicen cosas lindas y otras que no, pero yo no hablé y no hice ningún homenaje... Pero va para...-señalando al cielo- el papá de mis hijas”, expresó entre lágrimas. “Son tiempos muy movilizantes para mí y para toda la familia”, manifestó la participante.

Por otra parte, Gianinna había utilizado su cuenta de Twitter para expresar un fuerte mensaje antes de que se dieran a conocer los resultados toxicológicos de la autopsia de Maradona. A horas de haber cerrado su cuenta de Instagram, la hija del Diez decidió utilizar la red social del pajarito para expresar su furia contra quienes buscaban que el resultado de la autopsia arroje sustancias prohibidas en el cuerpo del ex jugador.

“Todos los hijos de p... esperando que la autopsia de mi papá tenga droga, marihuana y alcohol. No soy doctora y lo veía muy hinchado. La voz robótica. No era su voz. Estaba pasando y yo era la LOCA DESQUICIADA” (SIC), escribió la joven, antes de que se conociera en detalle el reporte final de las pericias toxicológicas al cuerpo de Diego.





