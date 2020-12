La emoción de Claudia Villafañe en su regreso a Masterchef Celebrity: “Sé que esto me va a hacer bien”

El regreso de Claudia Villafañe a Masterchef (Video: Telefe)

La muerte de Diego Maradona conmovió al mundo entero y, en especial, a su entorno familiar. Claudia Villafañe, quien estuvo casada durante 20 años con el astro del fútbol, fue una de las más afectadas y es por eso que suspendió por unos días su participación en el reality Masterchef Celebrity. La madre de Dalma y Gianinna se puso al frente de la organización del velorio del Diez, que tuvo lugar el pasado 26 de noviembre en la Casa Rosada, y el entierro en el cementerio privado Jardín de Bella Vista. En los días posteriores se dedicó a la contención de sus hijas.

Pero el 30 de noviembre, como buena profesional, Claudia grabó su regreso al reality de Telefe, que fue emitido este lunes. Al comienzo del programa, Santiago del Moro le dedicó unas sentidas palabras: “Antes de arrancar la competencia de hoy, quiero recibir a ella, Claudia Villafañe con nosotros. Faltó dos galas a este programa y hoy regresa. Primero, quiero un fuerte aplauso para ella. Te extrañamos mucho, Clau”, comenzó el conductor, al tiempo que sus compañeros la aplaudían con fuerza. Y siguió: “Todo lo que opino yo y lo que opinan los argentinos ya lo conocés, tu entereza, tu don de gente, tenés una garra como pocas veces vi en mi vida. Ya el hecho de que estés hoy acá, defendiendo tu lugar aquí en tu lugar de trabajo, con tus compañeros, habla de quién sos vos”.

Emocionada, la abuela de Benjamin Agüero dijo una palabras: “Yo sé que me va a hacer bien esto porque es un grupo maravilloso todo, mis compañeros. Necesitaba el abrazo de mis compañeros, de toda la gente que trabaja acá, de ustedes, y sé que esto me va a hacer bien, me va a distraer. Por supuesto que estoy a full apoyando a mis hijas en todo como siempre, pero desde un costado como también estuve siempre, que es lo que corresponde”.

