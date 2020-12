Claudia Villafañe retomó su emprendimiento de eventos: “¡Alegría de volver al ruedo!”

Claudia Villafañe

En este 2020, la pandemia arrasó con muchos sectores de la economía, que quedaron imposibilitados de trabajar por la cuestión sanitaria. Algunos de ellos incluso aún no pudieron reabrir sus puertas, pero otros progresivamente van empezando a operar con los protocolos necesarios. En este último caso se sitúa la empresa de organización de eventos que maneja Claudia Villafañe, que ayer pudo regresar a su actividad.

Feliz por esta noticia, la mamá de Dalma y Gianinna se expresó en Instagram: “Alegría de volver al ruedo después de tantos meses! Volver a hacer lo que tanto nos gusta”, escribió. Y también aprovechó la ocasión para agradecer a sus clientes: “Hace 2 años organizamos su boda y hoy los acompañamos en el primer año de Jose. Gracias Domi y Nacho!”.

Claudia Villafañe regresó a su trabajo (Foto; claudiavillafaneok)

La publicación superó los 100.000 likes y tuvo varios comentarios. Entre ellos, se destacó el de Analía Franchín, su compañera en Masterchef Celebrity, quien le expresó: “Siiiii”, junto a un emoji significativo. Romina Pereiro, la mujer de Jorge Rial, también la alentó: “Vaaaamos Clau”, le escribió.

Mientras tanto, la ex de Diego Maradona continúa su participación en el reality culinario, certamen donde ya se ganó un lugar en las instancias finales y es seria candidata a ganar. La semana pasada, se emitió el episodio en el que regresa al programa luego de ausentarse por unos días por la muerte del Diez. “Yo sé que me va a hacer bien esto porque es un grupo maravilloso. Necesitaba el abrazo de mis compañeros, de toda la gente que trabaja acá, de ustedes, y sé que esto me va a hacer bien, me va a distraer. Por supuesto que estoy a full apoyando a mis hijas en todo como siempre, pero desde un costado como también estuve siempre, que es lo que corresponde”, había dicho en la gala del domingo 20 de diciembre.

Claudia Villafañe participa de "Masterchef Celebrity"

En relación a las causas que tenía pendientes con el astro del fútbol, el pasado 5 de diciembre su abogada Elba Marcovecchio había asegurado que pese a la suspensión que marca el código de procedimiento por la muerte del ex DT de la Selección, las demandas civiles pendientes seguirán su curso.“ Las que quedan son causas civiles iniciadas mutuamente. Obvio que el ataque fue primero de Diego a Claudia. Y Claudia, cansada de estos ataques, inició una causa contra Diego. Pero Claudia nunca quiso denunciar a Diego penalmente, más allá de que le cabían todas las tipificaciones de los delitos de injurias y de calumnias. Sin embargo, Claudia jamás lo quiso denunciar penalmente. En ese punto, como las causas son civiles, tanto las iniciadas de Diego hacia Claudia como de Claudia hacia Diego, continúan”.

En el plano amoroso, el pasado miércoles 9 de diciembre trascendió que se había separado de Jorge Taiana, su pareja desde hace 17 años. Sin embargo, consultado por Teleshow , el productor teatral de 52 años desestimó la noticia diciendo: “Es todo mentira”. Con esa frase dio a entender que la pareja sigue adelante e ironizó ante los rumores: “Será por el distanciamiento social, la culpa es del COVID, pero yo estoy bien y muy tranquilo”. Villafañe, por su parte, dejó entrever que hay un distanciamiento de la pareja. “Hablamos esta mañana con Claudia, y la respuesta es la siguiente. Están pasando por un trance. No hay separación. Están en un mal momento pero no hay separación definitiva”, había revelado Tomás Dente en Nosotros a la mañana.

SEGUÍ LEYENDO

La indignación de Verónica Ojeda por la carta documento que recibió Dieguito Fernando Maradona: “Nunca van a lograr meterlo en el barro”

La emoción de Claudia Villafañe en su regreso a Masterchef Celebrity: “Sé que esto me va a hacer bien”