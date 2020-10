Masterchef Celebrity: Dalma Maradona ayudó a Claudia Villafañe con su plato y realizó una inesperada revelación

Dalma Maradona ayudó a Claudia Villafañe con su plato y realizó una inesperada revelación (Video: "Masterchef Celebrity" - Telefe)

Masterchef Celebrity, el reality gastronómico que conduce Santiago del Moro por Telefe, no deja de sorprender en cada una de sus emisiones. En el comienzo de la cuarta semana, para la preparación de sus platos, los famosos recibieron la visita de algún familiar para cocinar a cuatro manos. Claudia Villafañe, una de las participantes más populares y de mejor desempeño hasta la fecha, tuvo la compañía de Dalma, la mayor de las hijas que tuvo con Diego Maradona.

Se trató de una velada en la que el azar determinó que cada uno de los famosos tuviera que preparar platos clásicos, tanto dulces como salados, de cualquier restaurante típico argentino, y a madre e hija les tocó en suerte un Postre Balcarce. Durante la cocción, Claudia y Dalma mostraron buena química y una tarea metódica y ordenada, en oposición a otros participantes que se las vieron más complicadas. “¿Cómo la estás pasando en Masterchef, Dalma?”, quiso saber Del Moro mientras la actriz sacaba un bizcochuelo del horno. “Barbaro”, contestó Dalma con un dejo de ironía. “Vamos que Claudia viene muy bien en la competencia, hay mucha presión sobre vos”, agregó el conductor.

Madre e hija fueron las primeras en enfrentarse a las devoluciones, Claudia con la procesión por dentro y Dalma algo más histriónica y nerviosa. “¿Qué nivel de confianza se tienen?”, preguntó Donato De Santis, uno de los jurados. “Diez”, respondió sin dudar Dalma, ante la risa de su madre y en la única, y velada, referencia a su padre, justo en la semana previa a su cumpleaños 60.

Cuando le tocó el turno a Germán Martitegui, Claudia la alertó de la reconocida severidad del jurado: “No tengas miedo. Germán mira serio, fijo, pero es bueno”, intentó tranquilizarla Claudia. “Tengo unos nervios", replicó Dalma. “Probá por favor y decime si esto está bien”, la interpeló el jurado y se encontró con una inesperada respuesta.

“Ay no, por favor. No como dulce de leche”, sorprendió la actriz con su revelación. “No come dulce de leche”, ratificó Claudia, ante la desesperación de su hija y la incredulidad del resto. “El destino de tu madre está en tus manos”; la apuró el jurado. Dalma juntó coraje, y se acercó al postre y probó un buen bocado. “Espectacular”, sentenció entre carcajadas, y rápidamente cambió de opinión: “Me gusta el dulce de leche”.

Dalma tuvo que irse antes de tiempo para cuidar a su hija, Roma. En esta imagen, la joven actriz junto a su bebé, recién nacida

Dalma y Claudia recibieron buenas devoluciones del jurado. Elogiaron lo metódico del procedimiento y la elaboración del bizcocho, aunque Damián Betular, otro de los jurados, criticó la preparación del merengue. Al finalizar la devolución, Dalma dejó el estudio por un motivo de fuerza mayor. “Perdón que me tengo que ir, pero tengo una bebé que es la primera vez que dejo tanto tiempo, entonces estoy como desesperada", pidió la actriz y se retiró para cuidar a su hija Roma.

En una velada de muy buenas preparaciones, Claudia tuvo que esperar hasta último momento para conocer la palabra final del jurado. A la instancia decisiva llegó junto a Federico Bal, quien cocinó unos niños envueltos en compañía de su novia, Sofía Aldrey. Cuando Betular finalmente dijo su nombre, suspiró aliviada aunque lamentó la ausencia de su hija. “No tengo a Dalma para abrazarla y agradecerle, pero este triunfo y esta subida al balcón es también de ella”, dijo Claudia que, con la ayuda de su hija, sufrió más de lo que estaba acostumbrada pero se hizo un lugar en el miércoles de beneficios con las mejores cocineras del día, un honor que estuvo reservado a las hermanas, tanto a Belu y Emily Lucius como a Vicky y Stefi Xipolitakis.

