En una reñida definición, Claudia Villafañe continúa en Masterchef Celebrity y realizó una emotiva declaración: “Se lo dedico al papá de mis hijas”

La presentación de Claudia Villafañe

En el primer programa de la semana, Santiago del Moro, y sus compañeros habían recibido la recibieron en el estudio de Telefe con mucho cariño a Claudia Villafañe. “Antes de arrancar la competencia de hoy, quiero recibir a ella. Faltó dos galas a este programa y hoy (por el lunes) regresa. Primero, quiero un fuerte aplauso para ella. Te extrañamos mucho, Clau”, dijo el conductor, al tiempo que sus colegas la aplaudían con vehemencia.

Esa noche, el conductor explicó que para la mamá de Dalma y Gianinna Maradona iba a tener que ser la mejor de esta semana, condición que debía cumplir para seguir en la competencia. En la primera jornada lo logró, al conseguir una estrella por presentar el mejor plato de la gala. Y este martes, su preparación fue tan elogiada por el jurado que nuevamente sumó una segunda estrella que la pone en carrera para evitar la eliminación.

“Claudia, contanos qué sorpresa tenemos acá”, le dijo Germán Martitegui a Claudia. El jurado de Masterchef Celebrity se disponía a dar la devolución del plato que había cocinado la mamá de Dalma y Gianinna Maradona. “¿Es pechuga?”, quiso saber y ella le explicó que eran muslos. “¿Les dejaste el hueso?”, agregó el chefi, mientras Villafañe se mostró nerviosa, es que ella no sabía si “mirar la cara de Germán o si el pollo está crudo o no”.

Pero el jurado, pese a la cara seria, la dejó sorprendida: “Esta perfecto, impecable”, le indicó ante el respiro de famosa que se sintió aliviada tras las palabras de Martitegui. “Es la mejor costra de pollo frito que he comido hasta ahora, me parece que tiene la textura que tiene que tener, está crocante y sabrosa”, agregó. Tanto Damian Betular como Donato De Santis coincidieron en las apreciaciones de sus colegas.

Claudia Villafañe le dedicó su continuidad en Masterchef Celebrity a Diego Maradona

En el momento de la definición, pasaron al frente los famosos que habían desarrollado las mejores preparaciones. Claudia Villafañe y El Polaco, debieron esperar la resolución del jurado que tomó la decisión de otorgarle la segunda estrella de la semana a la participante femenina que recibió la ovación de sus compañeros.

“No quería decir nada porque todos los días se dicen cosas lindas y otras que no, pero yo no hablé y no hice ningún homenaje... Pero va para...-señalando al cielo- el papá de mis hijas”, expresó la mamá de Dalma y Gianinna, entre lágrimas. “Son tiempos muy movilizantes para mi y para toda la familia”, agregó

Tras la eliminación de Federico Bal en domingo pasado, quedaron solo 8 famosos en el reality. En esta instancia final, cambiarán algunas cuestiones del certamen. “Solamente uno de ustedes, uno de los ocho, va a zafar de la gala de eliminación del domingo. ¿Quién va a zafar? El que junte la mayor cantidad de estrellas. Si hay un empate durante la semana, en la gala de eliminación va a haber un desafío”, manifestó el conductor. Y aclaró que ya no habrá delantales grises, porque en esta etapa no harán falta para definir quienes irán dejando Masterchef Celebrity.

