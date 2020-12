Lágrimas, mensajes a sus hijas y confesiones: la intimidad de los días de Claudia Villafañe en Masterchef Celebrity tras la muerte de Maradona

Claudia Villafañe regresó a Masterchef Celebrity luego de la muerte de Diego Maradona

Poco se supo siempre sobre Claudia Villafañe. La ex mujer de Diego Maradona intentó cultivar un bajo perfil, nunca fue habitué en los programas de televisión, y tampoco solía dar entrevistas sobre su vida privada, mucho menos desde que se separó del padre de sus hijas, Dalma y Gianinna. A partir de la muerte del astro, la empresaria acompañó en todo momento a las jóvenes y también se destacó su noble gesto al contener a Jana -a quien Diego reconoció recién en 2016- durante el entierro.

El ídolo murió el miércoles pasado, a los 60 años, por una insuficiencia cardíaca aguda y desde entonces -y como siempre lo ha hecho- Claudia estuvo a entera disposición de sus hijas: las acompañó al último adiós, se hizo cargo de la organización, y también cuidó de sus nietos Benjamín -de 11 años, hijo de Gianinna y Sergio Kun Agüero- y la pequeña Roma -de un año, hija de Dalma y Andrés Caldarelli-.

Claudia abrazando a Dalma, Gianinna y Jana

Luego de un fin de semana apoyando y acompañando a su familia, Claudia decidió retomar su actividad laboral. Por lógicas razones, la empresaria se había ausentado a las grabaciones de Masterchef Celebrity de la semana pasada y el lunes sintió que era momento de cumplir con el compromiso que tiene con el programa que conduce Santiago del Moro por Telefe.

Llegó al estudio pasado el mediodía a bordo de su camioneta y allí se reencontró con sus compañeros, quien se acercaron a consolarla y brindarle sus condolencias antes de comenzar a grabar. Según pudo saber Teleshow , dicho encuentro entre los famosos del certamen gastrónomico duró unos minutos y fue muy conmovedor. Ella no pudo contener las lágrimas y lloró al remarcar el profundo dolor que atraviesan sus hijas.

Luego, comenzó la grabación, -como dice el animador- se encendieron las hornallas más famosas del mundo y Claudia demostró su profesionalismo al dejar de lado la angustia frente a cámara. Por su parte, la empresaria se había manifestado contenta por haber regresado al ciclo y reencontrarse con sus compañeros y con el equipo de producción de Telefe, que la apoyó desde el primer día al darle el tiempo que ella considerara necesario.

De todas formas, no descuidó su celular y estuvo siempre atenta a lo que sus hijas necesitasen. Sobre todo a la hora de reorganizar sus horarios para poder quedarse al cuidado de sus nietos para que Dalma o Gianinna tuvieran el espacio necesario para realizar su duelo en soledad, o bien encargarse de trámites vinculados a la muerte de su padre.

Una de las últimas fotos que se tomaron todos juntos: fue en febrero de 2020, en el cumpleaños de Benjamín, en la imagen falta Roma

Cuando las cámaras de apagaron, sus compañeros intentaron no acosar con preguntas a Claudia, quien manifestó que no “se engancha” en todo lo que por estos días se dice al respecto. “Están haciendo un circo”, confió a sus colegas sobre las distintas versiones que escuchó desde que murió su ex marido.

La reaparición de Villafañe tras la muerte de Diego Maradona saldrá al aire dentro de diez días ya que la producción del programa tenía grabadas dos semanas. Incluso, en esta que pasó se vio una participación de la empresaria que generó confusión entre los seguidores del ciclo. Pero de inmediato se aclaró que se trataban de imágenes que habían sido grabadas previamente.

Mientras tanto, Claudia se limita a cumplir con sus actividades laborales, tomó la decisión de no mirar televisión con el fin de no enterarse todo lo que se dice al respecto. Y acompaña en todo momento a sus hijas que están atravesando por unos de los dolores más grandes de sus vidas.

