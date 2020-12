La divertida chicana de Flor Vigna a Mica Viciconte: “Pisaste la línea”

La parodia de Mica Viciconte a Combate que motivó la reacción de Flor Vigna

La histórica rivalidad entre Mica Viciconte y Flor Vigna, nacida en el programa Combate y reavivada por propias y extraños durante tanto tiempo, parece haber sumado un nuevo capítulo camino a la reconciliación. El encuentro esta vez tuvo lugar en Instagram, donde Viciconte subió un video inspirado en el recordado ciclo que la tuvo como capitana del equipo verde. “Esto es....Combateeee” escribió la guardavidas como título del video, en el que parodia un desafío del exigente programa. En esta ocasión, se la ve a Mica tomando carrera, trepando a un tobogán inflable y cayendo a una pileta.

La divertida secuencia tuvo una repercusión inmediata, y fue vista por casi 500 mil usuarios de la red social. Entre ellos, estuvo ni más ni menos que Flor, quien no se privó de opinar sobre el desempeño de su histórica adversaria. “Pisaste la línea”, escribió la influencer, de vacaciones en Brasil en plan amigovios con Nico Occhiato. La pareja de Fabián Cubero no se quedó callada, y retrucó arrobando a su ex compañera: “¿Pisar la línea? NUNCA jajaja”.

La divertida chicana virtual fue rápidamente captada por los respectivos fanáticos, que hicieron a un lado las diferencias y se unieron en un reclamo casi unánime. “Se pueden juntar por favorrr”, “¿Pueden volver?”, “Noooo, dos potencias”, fueron algunos de los comentarios. Otros usuarios evaluaron una y otra vez la prueba, inclinando la balanza para el lado de la guardavidas. “Todo lícito. Punto para Viciconte”, escribió uno. “Flor, devolvé la ficha”, sentenció otro.

El amistoso intercambio twittero entre Mica Viciconte y Flor Vigna

La rivalidad entre Viciconte y Vigna nació en Combate, el ciclo de destreza física que se emitía por El Nueve y que fue un fenómeno en la televisión de aire y, sobre todo, en las redes sociales. Como respectivas capitanas de los equipos verde y rojo, las jóvenes protagonizaron un verdadero clásico que excedió el ámbito de la televisión. Cuando dejaron el programa, ambas fueron creciendo en el medio, mirándose de reojo siempre y, cada tanto, lanzando una estocada. Hasta que este año empezaron a hacer las pases.

Primero se cruzaron amistosamente en Twitter. Viciconte acercó posiciones con una publicación en la que reconocía a su histórica adversaria. “Fuimos competidoras y rivales al mismo tiempo. Una aprendió de la otra y ambas creo que estamos agradecidas a esto que arrancó como un juego. Quién lo diría, ¿no?”, escribió acompañando una foto retro. Rápida de reflejos, Vigna recogió el guante y replicó el cumplido con una cariñosa respuesta: “Totalmente! Opuestos complementarios. Suena raro, pero fuiste muy importante en mi vida. A seguir creciendo y aprendiendo de cada capítulo de esta loca vida @MicaViciconte”.

El reencuentro de Mica Viciconte y Flor Vigna en PH Podemos Hablar

En octubre, tuvieron su primer encuentro frente a frente en años. La cita, virtual, tuvo lugar en PH Podemos hablar, el programa conducido por Andy Kusneztoff en Telefé. Con Mica en el piso y Flor en videollamada, ambas hicieron un repaso de su rivalidad y volvieron a tirarse flores. “Nos odiábamos. Pensá que estábamos ahí, pero si quedabas eliminado no cobrabas más”, reveló Mica, antes de que apareciera Vigna en la pantalla. “Creo que ella fue la mejor rival de mi vida. Me sentía como una boxeadora. Siento que la vida nos puso juntas para aprender la una de la otra. Somos opuestos complementarios”, reflexionó Flor y su ex adversaria coincidió. “Yo también destaco que si no hubiese tenido ese rival, hoy tampoco estaría acá. Nos decíamos de todo, estuvimos a punto de matarnos, era horrible... "

Acto seguido, Kusnetzoff les pidió a ambas que se dijeran lo que sienten hoy mutuamente, y fue la actual pareja de Cubero quien tomó la palabra primero. “Te felicito por toda la trayectoria que hiciste en el trabajo durante este tiempo”, expresó. Por su parte, la conductora de Masterchef a la carta no se quedó atrás: “Te admiro muchísimo, sos una mina muy auténtica que no te deja pasar una”, respondió Vigna emocionada.

En los últimos días, los caminos de Flor y Mica también se cruzaron por otros motivos: los respectivos rumores de embarazo. Vigna lo desestimó rotundamente en su cuenta de Instagram, donde hizo visible su enojo. Por el contrario, Viciconte viene coqueteando con el tema y durante un viaje en pareja a Mar del Plata alimentó la ola de rumores. Lo concreto es que las ex capitanas, distanciadas durante tanto tiempo, se vienen acercando. Por Twitter, por videollamada, por Instagram... ¿Faltará mucho para el encuentro cara a cara?

