Las fotos de Mica Viciconte que alimentan los rumores de embarazo

Mica Viciconte y Fabián Cubero en Mar del Plata

“¿Adivinen quién va a tener un bebé?”, escribió hace un mes en sus redes sociales Mica Viciconte junto con un video en el que se acariciaba la panza, mientras disfrutaba de la nueva casa a la que se mudó con Fabián Cubero en un barrio privado.

Como era de esperar, aquella publicación generó dudas sobre un posible embarazo, pero ni ella ni su pareja confirmaron ni desmintieron la posible noticia. En los últimos días el futbolista y la modelo estuvieron en Mar del Plata y un detalle en el atuendo de ella llamó la atención de sus seguidores, que volvieron a preguntar por la posible llegada de un bebé.

Mientras Lara, la hermana de la ex capitana del equipo verde de Combate y sus amigas disfrutaban de la playa en bikini, ella estaba con un vestido largo y suelto. “Un fin de feliz en la feliz”, escribió junto con el álbum de fotos de ella con sus amigas y en solo una imagen está en bikini.

Mica y Lara Viciconte

Mica Viciconte y sus amigas

Mica Viciconte y sus amigas

Mica Viciconte y sus amigas

“Todos en traje de baño y ella en vestido bien suelto... mmm”, “Está embarazada”, “Está siempre tapada y no muestra la panza, ¿estará embarazada?” y “¿Por qué está todo el tiempo cubierta? ¿Entonces es verdad?”, fueron algunos de los comentarios de los seguidores de Viciconte que insinuaron que habría un bebé en camino.

“Disfrutando de tu amor”, escribió Cubero en su cuenta de Instagram con algunas fotos de su fin de semana largo con su novia, pero no hace ninguna referencia a la posibilidad de convertirse en padre por cuarta vez. Él tiene tres hijas -Allegra, Sienna e Indiana- fruto de su relación con Nicole Neumann.

Mica Viciconte y Fabián Cubero en Mar del Plata

Mica Viciconte y Fabián Cubero con amigos en Mar del Plata

Mica y Lara Viciconte

Mica Viciconte y Fabián Cubero con amigos en Mar del Plata

Hace poco más de un mes, consultada por Carolina Pampita Ardohain, sobre si estaba esperando un bebé, Mica dio una respuesta que sembró más dudas que certezas: “Me dijeron que hay que esperar tres meses para decirlo. O sea que si lo estuviese, tampoco lo diría porque tendría que esperar ese tiempo por un tema de seguridad”.

Días más tarde, estuvo en PH, Podemos hablar y ante la misma pregunta, aseguró: “No estoy embarazada. Se comentó varias veces, pero esta vez fue al hueso. Dijeron: ‘Sí, Micaela está embarazada de dos meses y está esperando hasta el tercero’. Y la realidad es que no estoy embarazada”.

Y luego explicó: “Como siempre digo, deseo ser madre, pero no sé si justo ahora, aunque me van a decir que nunca se sabe el momento. Sí es algo que hablé con mi pareja, obvio. Es algo que está charlado. Y cuando tengamos ese tiempo y estemos más tranquilos, seguramente, avanzaremos con eso”.

“Fabi quiere un nene y yo quiero una nena. Pero por supuesto que el que venga el día de mañana va a ser súper bien recibido”, reveló la ex Combate. Lo cierto es que, de la misma manera que contó que apostaba a agrandar su familia con Cubero, Mica reconoció que no cree en el amor para siempre. “No es con Fabi, yo proyecto en la pareja siempre a futuro. Pero siento que las relaciones no duran toda la vida, que en algún momento se cortan”, se sinceró.

