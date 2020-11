Llamativo video de Mica Viciconte tocándose la panza: “¿Adivinen quién va a tener un bebé?”

Llamativo video de Mica Viciconte tocándose la panza

En los últimos días, Mica Viciconte y Fabián Cubero se mostraron felices desde las redes sociales en su nuevo nido de amor. La pareja exhibió los sectores de su nuevo hogar, que tiene más comodidades y hasta pileta incluida. Se trata de una vivienda ubicada en un barrio privado de la Provincia de Buenos Aires con quincho, parrilla, jardín y pileta.

Pero, en las últimas horas, Mica sorprendió a sus seguidores de Instagram al subir un video tocándose la panza y en la que escribió: “¿Adivinen quién va a tener un bebé?”. Viciconte se acaricia la panza y juega con la pregunta, pero termina con un “Tú”, señalando a la cámara.

El rumor sobre un posible embarazo viene circulando desde hace un tiempo. ¿Qué decía? Que Mica Viciconte estaría esperando su primer hijo junto a Fabián Cubero. Es verdad que ni ella ni el ex futbolista confirmaron la versión en ningún momento. Sin embargo, todo se justificaba en el hecho de que, para poder dar a conocer un embarazo, los médicos siempre recomiendan esperar hasta que se cumpla el tercer mes de gestación.

De hecho, hace unos días y frente a una consulta de Carolina Pampita Ardohain, la actual panelista de Pampita Online, por Net TV, intentó desmentir que estuviera esperando un bebé pero cometió un fallido al asegurar: “Me dijeron que hay que esperar tres meses para decirlo. O sea que si lo estuviese, tampoco lo diría porque tendría que esperar ese tiempo por un tema de seguridad”. Y, de esta manera, Mica no hizo más que incrementar las dudas.

Mica Viciconte y Fabián Cubero (@fabiancuberooficial)

En su visita, sábados atrás, a PH, Podemos Hablar por Telefe, Viciconte decidió ser más clara al respecto. “No estoy embarazada. Se comentó varias veces, pero esta vez fue al hueso. Dijeron: ‘Sí, Micaela está embarazada de dos meses y está esperando hasta el tercero’. Y la realidad es que no estoy embarazada”, aseguró ante la pregunta directa de Andy Kusnetzoff.

Y luego explicó: “Como siempre digo, deseo ser madre, pero no sé si justo ahora, aunque me van a decir que nunca se sabe el momento. Sí es algo que hablé con mi pareja, obvio. Es algo que está charlado. Y cuando tengamos ese tiempo y estemos más tranquilos, seguramente, avanzaremos con eso”.

“Fabi quiere un nene y yo quiero una nena. Pero por supuesto que el que venga el día de mañana va a ser súper bien recibido”, reveló la ex Combate. Lo cierto es que, de la misma manera que contó que apostaba a agrandar su familia con Cubero, Mica reconoció que no cree en el amor para siempre. “No es con Fabi, yo proyecto en la pareja siempre a futuro. Pero siento que las relaciones no duran toda la vida, que en algún momento se cortan”, se sinceró.

De todas formas, Viciconte aseguró que pone todas sus expectativas en esta historia, que para ella representa la pareja más larga de su vida y, para Cubero, la más corta. “Estamos en un récord los dos”, dijo entre risas. Y aseguró que, de momento, están “re bien” juntos.

