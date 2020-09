Flor Vigna blanqueó sus encuentros con Nico Occhiato: “Nos vemos y si terminamos en la cama está todo bien”

Flor Vigna habló de sus encuentros con Nico Occhiato (Video: "Podemos Hablar", Telefé)

No es la primera vez que Flor Vigna visita PH, Podemos Hablar, por Telefe. Y tampoco es la primera vez que habla de su relación con Nico Occhiato. Sin embargo, después de varios meses insistiendo en que después de la ruptura amorosa se habían convertido solo en “buenos amigos”, la actriz le reconoció a Marcelo Polino, otro de los invitados del ciclo, que en este tiempo también habían tenido encuentros sexuales.

“Con Nico sí nos estamos viendo ahora. Y, obviamente, también hemos tenido encuentros de nuestros cuerpos...”, le confesó Flor al periodista, quien no le dio posibilidades de esquivar la pregunta. Sin embargo, enseguida aclaró: “En un momento quisimos decir: ‘Bueno, si no somos novios no somos nada’. Y nos extrañamos mucho. Realmente, nos pasa que nos contamos todos los problemas y somos los mejores amigos el uno del otro”.

Como ya lo había hecho en otras oportunidades, Vigna explicó que en determinado momento habían tenido que separarse porque ya no funcionaban como pareja. “No éramos compatibles y decidimos dar un paso al costado”, dijo. Sin embargo, luego ocurrieron situaciones familiares que hicieron que volvieran a acercarse teniendo en cuenta el afecto que siempre los unió. “Y, ahora que se puede, nos vemos de vez en cuando. Pero no estamos en una relación. Eso lo dirá el tiempo”, señaló.

Sin embargo, no conforme con la respuesta, Polino insistió: “¿O sea que son amigos con derechos?”. “Tratamos de seguir el famoso ‘fluir’. A mí no me sale tener una mente tan liberal, pero sí es cierto que en este momento yo estoy soltera y soy muy alegre cada vez que salgo con él”, confesó Flor.

Flor y Nico en una de sus últimas apariciones en televisión

Entonces, la actriz trató de volver a marcar el hecho de que muchas veces se juntaba con Nico y el encuentro no terminaba en una relación sexual. “O sea: a veces sí y a veces no...”, concluyó entonces el periodista. “Sí. Todo bien con que termine en la cama, pero le gana todo lo otro a eso”, aseguró Vigna.

¿Si hay posibilidades de que vuelvan a tener un noviazgo formal? “Yo lo amo muchísimo. Lo conozco como pareja a él. Y me encantaría que, si algún día es otra mi pareja, pueda tenerlo de amigo a Nico. Porque es una persona muy importante para mí”, explicó Flor.

No obstante, acostumbrado a escuchar estas declaraciones por parte de ella, Andy Kusnetzoff le dijo que iba a ser muy difícil que pudiera engancharse con alguien más hablando así de Occhiato. “De última, si tengo algún novio que se venga a comer con nosotros. No tengo otro novio... Pero es como que cada vez que nos intentamos separar por el hecho de que... ¡No podemos!”, aseguró la actriz.

Flor reconoció que la relación con Nico por momentos se vuelve simbiótica. “Hay cosas en las que solamente él me puede ayudar y otras en las que solo lo puedo ayudar yo a él”, señaló. Y dijo que no tenía una respuesta sobre lo que les pasaba. “Yo también lo estoy descifrando, es todo incertidumbre”, dijo.

Lo bueno es que, en la actualidad, Vigna no está conociendo a nadie más, por lo cual no debe rendir cuentas de lo que hace. “Trato de ser real y no le pongo límites ni freno a nada. En este momento no me debo a nadie, porque me costaba mucho abrirme al mundo hombres... Y no estaría en pareja con nadie porque me di un lugar que nunca me había dado para mí. Así que estoy mejor así que en una relación formal”, concluyó la actriz.

