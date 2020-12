Flor Vigna se refirió a los rumores de embarazo: “Es invasivo que todo el tiempo te pregunten eso”

Flor Vigna desmintió su embarazo

Desde que retomó su relación con Nicolás Occhiato, Flor Vigna volvió a ser noticia por su vida amorosa. Ahora, el rumor era que estaba esperando un hijo pero, cansada de las especulaciones, la actriz decidió aclararlo a través de stories en su Instagram.

“Hoy me desperté y mi WhatsApp está lleno de mi familia, amigos, de periodistas, conocidos y desconocidos, que me preguntan si estoy embarazada y la respuesta es que no, que eso no sé de dónde salió, es una falsa noticia, pero es realmente hasta un poco invasivo que todo el tiempo te pregunten eso así que quiero aclarar que no, que no lo estoy”, escribió la ex Combate.

Las versiones habían surgido porque un compañero del conductor de Tenemos Wifi comentó en un vivo de ese programa: “Saludos para papá”, detalle que Juariu advirtió y alimentó que la prensa lo diera por confirmado.

En esa línea, Maite Peñoñori, panelista y notera de Los Ángeles de la Mañana, le preguntó a la actriz si estaba en los planes, pero ella lo negó rotundamente. “No, por ahora estamos súper bien y tranquilos así”, dijo. La misma periodista también fue en busca de la palabra de Occhiato. “Nico me contestó ‘no, no, no. Para nada, no hice ninguna joda, sacaron todo de contexto’, reveló.

Sobre sus ganas de convertirse en mamá, la ex Bailando había dado algún indicio en un mano a mano con Leticia Siciliani para Masterchef Celebrity .“A mí me empezó a pegar ahora , al ver a mi sobrinito. De repente decís ‘algún día me gustaría’”, declaró. Incluso, en octubre le había dado una entrevista a la Revista Gente en la que se explayaba sobre el tema: “Tengo clarísimo que la maternidad no realiza a una mujer, pero es una experiencia que quisiera atravesar a mis treinta o mis cuarenta, ¿por qué no? Después de todo, mis amigas y hasta mi vieja me dicen: ´¡Ay, parecés mi mamá’. Y sobre el matrimonio... Siempre fui de hacerme mucho la cabeza, de pre-pensar demasiado las cosas. Pero mi nivel de conciencia de hoy no es el mismo de cuando estoy enamorada. Así que lo dejo al “fluir”, sin condicionar ningún presente. Casarme no es ni fue el sueño de mi vida, aunque tampoco estoy negada. Es un deseo que tal vez dispare ‘la’ persona.”

En septiembre, durante su participación en el ciclo PH, conducido por Andy Kusnetzoff, la también conductora detalló como vive su relación con Occhiato. “Con Nico sí nos estamos viendo ahora. Y, obviamente, también hemos tenido encuentros de nuestros cuerpos...En un momento quisimos decir: ‘Bueno, si no somos novios no somos nada’. Y nos extrañamos mucho. Realmente, nos pasa que nos contamos todos los problemas y somos los mejores amigos el uno del otro”, había confesado.

Sin embargo, en esa oportunidad también aclaró que no estaban en una relación formal. “Tratamos de seguir el famoso ‘fluir’. A mí no me sale tener una mente tan liberal, pero sí es cierto que en este momento yo estoy soltera y soy muy alegre cada vez que salgo con él”, confesó.

En el plano laboral, Vigna continúa en el rol de host digital de MasterChef Celebrity, siendo la encargada de mostrar todo lo que las cámaras no llegan a captar y entrevistando a los participantes para que cuenten sus experiencias. Además sigue con las clases de canto, de piano, de inglés y de teatro que comenzó en cuarentena.

