Rocío Oliva: por qué le prohibieron darle el último adiós a Maradona y los posteos que realizó mientras lo enterraban

A Rocío Oliva le negaron el ingreso a la ceremonia íntima en el velatorio de Casa Rosada (Tony Gómez)

“Me dijeron que venga a las siete de la mañana, cuando entre toda la gente. Me mandaron a hacer la fila como a todos. Nadie se está haciendo cargo, no tengo idea por qué hacen esto. No jodo a nadie. Quiero saludar, despedir a mi ex e irme a mi casa. Todo el mundo pasa menos yo. Vine a darle un beso a mi ex pareja, fui la última mujer de Diego, nadie entiende eso. No piensan un minuto en Diego. Toda la maldad que hacen se paga, así les va a ir a todos”.

Rocío Oliva se había mostrado fastidiosa en la madrugada del 26 de noviembre cuando intentó ingresar a la Casa Rosada para la ceremonia íntima que preparó la familia de Diego Maradona para que pudieran despedirlo antes de que comenzara el velatorio público. Sin embargo, efectivos de seguridad le prohibieron el acceso y ella apuntó contra la familia de su ex pareja.

El ex futbolista -que murió a los 60 años a causa de una insuficiencia cardíaca aguda con una miocardiopatía dilatada- mantuvo una relación con Oliva durante seis años y su separación -a fines de 2018- fue en medio de un escándalo en el que ella le reclamaba una importante suma de dinero. Después de un tiempo, lograron recomponer el vínculo y fue parte del entorno de Maradona cuando tomó la dirección técnica de Gimnasia y Esgrima de La Plata. Luego volvieron a alejarse y el último contacto que habían tenido fue en marzo pasado. Rocío no veía a Diego desde entonces.

El miércoles por la noche, unas horas después de que se conociera la muerte de Maradona, Rocío estuvo en Polémica en el bar -ciclo en el que trabaja- y lloró al recordar a quien fuera su pareja. Esa actitud habría molestado mucho a la familia de Diego, y habría sido uno de los principales motivos por los que le negaron el ingreso al velatorio íntimo. Aunque Oliva se comunicó con Claudia Villafañe para pedirle explicaciones y la madre de Dalma y Gianinna le aclaró que ella no tenía nada que ver y que no estaba a cargo de la organización.

El desconsuelo de Rocío Oliva por la muerte de Diego Maradona (Video: "Polémica en el bar", América)

Por otro lado, Yanina Latorre reveló en Los ángeles de la mañana que hubo otras actitudes previas de Rocío con Diego que no les gustaron a la familia Maradona, por eso tampoco habrían permitido que le diera el último adiós. Diego había pedido verla en distintas ocasiones y ella no había accedido. Y también la responsabilizan de la “profunda depresión” que sentía el ex futbolista el último tiempo.

Después del multitudinario velatorio en Casa Rosada, el cuerpo de Diego Maradona fue trasladado al cementerio privado Jardín Bella Vista para que descanse en paz junto a sus padres, Doña Tota y Don Diego, que están enterrados allí.

Pasadas las 19 horas del jueves, Claudia, Dalma, Gianinna, Jana, Verónica Ojeda con su hijo Dieguito Fernando, las hermanas y hermanos de Diego, sobrinos y otros familiares le dieron el último adiós en una ceremonia íntima de la que participaron aproximadamente 25 personas. Según trascendió, habría sido Claudia la encargada de confeccionar la lista con el acceso a dicho sepelio en el que también estuvo presente Guillermo Coppola, quien fuera el representante de Diego Maradona, entre otros amigos íntimos.

Guillermo Coppola, Dalma, Gianinna y Jana, y otros familiares de Diego llevaron el cajón

Sin haber podido despedir a Diego en Casa Rosada ni en el cementerio, Rocío Oliva se expresó a través de su cuenta de Instagram, red social en la que tiene casi medio millón de seguidores. Allí compartió distintos mensajes que recibió de sus amigas, quienes la apoyaron y recordaron fotos y momentos junto a Diego.

“Vos sabés que él se fue con todo el amor hacia vos y vos tenés en tu corazón los mejores recuerdos juntos, él sabe que vos lo amaste y vos sabés que él se fue amándote. Lo mejor guárdalo en tu alma. Te acompaño”, escribió Ángeles Elizalde, amiga de Rocío, quien lo replicó en su cuenta personal.

Carina, otra confidente de Oliva, compartió una selfie junto a la entonces pareja y le sumó la letra de una canción que Diego le solía cantar a la futbolista. “Los ojos llorosos de tanto reírnos de sus ocurrencias. Testigo del amor que le dabas y de todo lo que él te amaba. Lo cuidaste siempre. Ro, somos testigos de todo. Él se fue amándote con locura. Adiós, Diego querido, gracias por todo”.

Fiama -también amiga de Rocío- compartió una imagen de la ex pareja y escribió: “El que no te hayan dejado despedirte no tapa el gran amor que te tenía. Ese es el problema: contra los sentimientos nadie puede. Te quedaste con sus mejores momentos compartidos. Juntos por siempre”.

Otra usuaria publicó una foto de Rocío y Diego dentro de un avión y otra brindando en un restaurante. “No hace falta decir nada. Mirá su rostro. Te acompaño en este momento tan triste”, destacó. Mientras que Oliva también replicó el mensaje que recibió de una fanática, según su perfil en la red social: “Aunque sea a distancia los quiero ver así sonriendo. Ro, te amo y acá estoy para acompañarte en todo. Te amamos”.

Los mensajes que compartió Rocío Oliva

