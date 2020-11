Mariano Iúdica contó detalles de lo que ocurrió en el velorio de Diego Maradona: “La que llevaba la voz cantante era Dalma”

Mariano Iúdica contó detalles del velorio de Diego Maradona (Video: "Polémica en el bar", América)

Mariano Iúdica fue una de las personalidades que este jueves se acercó a la Casa Rosada para despedir los restos de Diego Maradona y saludar a su familia. El conductor de Polémica en el Bar, obviamente, estaba autorizado a ingresar al sector en el que se encontraban los parientes del astro. Sin embargo, se mostró indignado con la decisión de terminar el velatorio a las cuatro de la tarde, lo que impidió que muchos fanáticos pudieran darle el último adiós a su ídolo. Y dejó en claro quién fue la responsable de que Rocío Oliva, ex novia del astro y actual panelista de su programa de América, no pudiera acceder al lugar.

“Voy a contar con pelos y señales por qué pasó lo que pasó, porque yo estaba ahí con mi familia”, anunció Mariano después de hablar de los incidentes que ocurrieron en los alrededores de la Casa de Gobierno durante el velorio. Y luego explicó que, tratándose de un funeral Estado que la gente pensaba que iba a durar tres días, no se podía poner como límite las 16 horas.

Según el conductor, “la falla del Gobierno” fue hacerle caso al pedido de la familia. ¿De quién en particular? “La que llevaba las voz cantante, por lo que yo vi, era Dalma”, explicó Iúdica. Y luego, enfático, aseguró: “Cuando la policía, haciendo la cuenta por metro cuadrado, la cola y los que vienen de la autopista Buenos Aires-La Plata, dijo: ‘Andá a la altura de 9 de Julio y San Juan y decí que es hasta acá, que va a pasar el auto pero que no lo van a poder ver en la Casa Rosada’. ¿Qué? ¡Se pudrió todo en quince segundos! Ese fue el meollo, no hubo otra cosa”.

Sin embargo, Mariano contó que Claudia Villafañe, ex esposa de Maradona, le había manifestado su cariño tanto a él, como su mujer, Romina Propato, y a sus hijos, Salvador y Osvaldito. Que se había mostrado conmovida por las expresiones de cariño, sobre todo, por la de una una señora en silla de ruedas que intentaba mirar sobre la valla para despedir al astro. Y que, aunque le había cuestionado algo del programa del día anterior, ella era una de las que quería que Oliva entrara al velatorio.

A Rocío Oliva le negaron el acceso al velorio de Diego Maradona (Foto: Tony Gomez)

“Rocío quedó muy mal por lo que sucedió anoche. A lo mejor se mandó en un horario y podía haber esperado al otro día. Pero fue innecesario total lo que le pasó. Y más, sabiendo que Claudia quería que entrara. Así que mostrar esa disputa en ese momento, cuando el tipo la eligió...¡Si el hombre en vida la eligió!”, señaló Iúdica haciendo referencia a la relación de seis años que Diego tuvo con Oliva.

¿Cómo era la situación adentro del salón? “Entramos y nos pusimos en un costadito a llorar, a despedir, a rezar un poco... Estaba el Presidente (Alberto Fernández) de frente. Y las chicas (Dalma y Gianinna Maradona) estaban detrás de los fierros de las cámaras para no aparecer en los planos. De hecho, fue ahí la controversia con la Vicepresidenta (Cristina Fernández), porque va hacia ellas, todas las cámaras la siguen y las chicas le dicen: ‘No, nosotras no queremos cámara’. Ahí hubo un momento de tensión, del que después se ocuparan los que saben. Porque Claudia se levanta inmediatamente y le da un abrazo. Y esa foto recorrió el mundo ”, relató Mariano.

Y explicó: “Con nosotros hizo lo mismo y a mí me mató. Gianinna estaba en el piso, descompuesta mal, tapada con la campera del padre de la selección. Y Dalma más activa. Pero Claudia estaba sentada, con Enzo Francescoli de la mano. Y cuando me mira, se levanta, viene y me da un abrazo que me descompone. Después le dice a Romi: ‘Gracias por venir’. Y se funden las dos en un abrazo muy largo en el que se ponen a llorar. Ahí te das cuenta de que es un momento sagrado para la familia”.

