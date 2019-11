En la entrevista con el programa Agenda, la ex pareja del Diez continuó con sus argumentos: “Fue la persona que lo llamó cuando nadie lo tenía en cuenta a Diego. Ahora, quizás, lo llamen de otros clubes. Creían que no podía dirigir o que no estaba capacitado; y la realidad es que le sobra capacidad. Es algo que le encanta. Creo que se va a ir y no veo oportuna la idea de intentar convencerlo (a quedarse), porque creo que está muy bien la decisión que tome”. Los clubes a los que hizo referencia la encargada del fútbol femenino del Tripero son Godoy Cruz y Argentinos. El pésimo rendimiento del Tomba en la presente Superliga y la posible partida de Diego Dabove del Bicho (fue sondeado por Racing para que reemplace al Chacho Coudet) alimentan las especulaciones sobre la continuidad de Pelusa en el torneo doméstico.