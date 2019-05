Días después de haberse separado, Diego Maradona apuntaba contra Rocío Oliva y aseguraba que le quitaría la casa de Bella Vista que le compró a los padres de su ex cuando estaban juntos. "Es mía, y me la voy a quedar. Lo lamento. Si vos no sabés mantener a tu hija y no le das un buen correctivo… Yo no soy un pegador, pero era para arrancarle la cabeza. Me hizo de todo. Este rally que está haciendo durante sus vacaciones, es con plata mía", dijo el ex futbolista sobre la mujer con quien compartió los últimos seis años.