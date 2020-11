La angustia de Rocío Oliva por la muerte de Diego Maradona: “Me amó muchísimo y eso me llena el alma”

El desconsuelo de Rocío Oliva por la muerte de Diego Maradona (Video: "Polémica en el bar", América)

Desde el mes de marzo que no había vuelto a tener contacto con él. Sin embargo, cuando el pasado 30 de octubre Diego Maradona festejó su cumpleaños número 60, Rocío Oliva no lo vio bien. Lo dijo. Y se puso a disposición de su familia para ayudarlo en todo lo que fuera necesario. Porque, según lo que había llegado a sus oídos, él quería volver a verla. Y ella también. Sin embargo, el reencuentro nunca ocurrió. Y, en horas del mediodía del miércoles, la joven se sorprendió con la noticia que nunca hubiera querido escuchar: la muerte del astro.

″Vine porque es mi trabajo y por el afecto que te tengo a vos y a mis compañeros. Tenía que estar, porque sabía que acá me cuidan y me tratan bien , así que no lo dudé. Si no era hoy, iba a ser mañana”, le dijo la panelista de Polémica en el bar a Mariano Iúdica, luego de que el conductor asegurara que nunca imaginó estar vestido de negro hablando de semejante pérdida. Pero Rocío aseguró: “Me cuesta caer, de hecho no caigo”.

Oliva estaba participando de Flor de equipo, el ciclo que conduce Florencia Peña por Telefé, cuando se confirmó el fallecimiento del astro. Y ella se enteró no bien salió de los estudios de Kuarzo. “Cuando salí del programa me agarro el Ruso (Raúl Slonimsky) y me dijo: “Mirá el tuit que puso (Jorge) Rial, dice que Diego se descompuso. ¿Por qué no llamás a alguien?’. Yo me puse a saludar gente y empecé a escuchar rumores de que había fallecido”, relató la joven.

Rocio Oliva y Diego Maradona en sus tiempos felices

Roció contó que, cuando subió a su vehículo la llamó a su mamá para preguntarle qué era lo que había sucedido. “Me dijo: ‘No te adelantes’. Yo sabía que algo pasaba porque todo el mundo me estaba llamando y me preguntaba. Pero quería que me lo confirmara ella, que sabía que me iba a decir la verdad. Así que me quedé un rato en el auto. Los chicos me preguntaron si podía volver a mi casa manejando. Y Pampita me dijo: ‘Estás shokeada y te va a costar caer’”, contó.

Después, Rocío explicó que emprendió el regreso a su hogar sin tener en claro cuál era la verdad. “Iba manejando y los autos se me paraban al lado y me decían: ‘Fuerza’. La gente sabía lo que había pasado”, contó. Y luego confesó: “Me siento muy triste. Diego fue un hombre muy importante en mi vida. Siempre lo voy a recordar bien. Fue bueno conmigo, con mi familia. Humilde, solidario, con ganas de vivir...Tengo unos recuerdos hermosos en mi corazón”.

Entonces, sin poder contener las lágrimas, Oliva aseguró: “Me amó mucho Diego a mí. Muchísimo me amó. Y eso me llena el alma”. Y contó que ella siempre había hecho lo mejor para él. Incluso, cuando le tenía que decir que no, como ninguna otra mujer le había dicho. Por eso, aunque dijo que no fue por decisión de ella que no estuvo a su lado en los últimos días, Rocío aseguró que iba a ir al velatorio de Maradona. “Necesito despedirme de él”, afirmó.

Finalmente, después de repasar algunas de las tantas anécdotas que vivieron junto a Diego durante los seis años que fueron pareja, como que decidió tatuarse “perra” en el pecho en honor a ella, la joven recordó: “Tenía un corazón de oro. Pocas personas he visto con tan buen corazón como él. He visto cada cosas yo...”. Y reconoció que él le había pedido que ella estuviera a su lado “hasta el último suspiro”.

