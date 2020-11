“Insuficiencia cardíaca aguda en un paciente con una miocardiopatía dilatada”: de qué murió Diego Maradona

"Lo que dice el informe es que encontraron rastros en el corazón compatibles con una debilidad cardiaca crónica" (AFP)

La noticia de la muerte de Diego Maradona conmocionó ayer al mundo entero. Tanto, que los medios internacionales relegaron desde ese momento de sus portadas a las noticias relacionadas con la pandemia por coronavirus.

Poco se sabía de la causa que había llevado al fatal desenlace en la vida de la estrella del fútbol, que se recuperaba en una casa en Tigre de la operación por un hematoma subdural a la que había sido sometido a principios de este mes.

“Diego Armando Maradona murió por causa de una insuficiencia cardíaca que le generó un edema agudo de pulmón y le provocó una muerte súbita”. Tal el informe preliminar de la autopsia al cuerpo del ex capitán de la Selección argentina campeona del mundo en 1986.

Pocos minutos habían pasado de las 22 del miércoles 25 cuando se conocieron los primeros resultados de la necropsia realizada para determinar la causa por la que el Diez había perdido la vida. “Insuficiencia cardíaca aguda, en un paciente con una miocardiopatía dilatada, insuficiencia cardíaca congestiva crónica que generó edema agudo de pulmón”, comunicaron los investigadores de la muerte de Maradona, ocurrida el mediodía de ayer.

“ Lo que dice el informe es que encontraron rastros en el corazón compatibles con una debilidad cardiaca crónica cuya causa no está aclarada: no se establece si es porque tuvo infartos, si está asociada al consumo de sustancias nocivas como la cocaína o el alcohol”. el médico cardiólogo Juan Pablo Costabel (MN 119.403) señaló que “probablemente vieron un corazón más grande de lo que debiera ser con las paredes más finas de lo que debiera tener”.

Según explicó ante la consulta de Infobae el jefe de la Unidad Coronaria e Internación del ICBA Instituto Cardiovascular, “el corazón trabaja tomando la sangre que viene de las venas y después de que pasa por los pulmones y se oxigena la envía al resto del cuerpo, y un edema agudo de pulmón es lo que ocurre cuando el corazón no puede manejar correctamente el volumen de sangre del organismo ”.

En ese sentido, el médico cardiólogo Francisco Toscano Quilon (MN 95.358) amplió: “El corazón es una bomba que empuja líquido de atrás para adelante: adelante son todos los órganos del cuerpo y el cerebro y atrás son los pulmones. Cuando no lo puede empujar para adelante se empieza a acumular en el pulmón y el espacio que debiera estar ocupado por aire se empieza a llenar de líquido”.

Maradona había sido operado a principios de mes por un hematoma subdural

El especialista miembro de la Fundación Cardiológica Argentina (FCA) puntualizó que en una “miocardiopatía dilatada el corazón está agrandado y no puede contraerse bien”.

Sobre lo que consigna la autopsia, Costabel señaló que “una insuficiencia cardiaca aguda es una situación en la que el corazón no puede mantener este circuito de tomar la sangre y enviarla al cuerpo; el edema de pulmón es una forma de insuficiencia cardiaca aguda en la que la sangre que no puede ser bombeada correctamente por el corazon queda acumulada en los pulmones” .

Y tras precisar que “la consecuencia para el paciente es una mala oxigenación porque el pulmón no puede trabajar correctamente”, detalló que “el paciente siente una disnea súbita, una falta de aire aguda”. “Es un proceso que lleva un tiempo hasta provocar la muerte del paciente, puede transcurrir una hora hasta que el paciente se descompensa, no es tan súbito como cuando el paciente tiene un infarto o una arritmia, que pueden descompensar y hacer entrar en paro en cuestión de minutos; una insuficiencia lleva un poco más de tiempo”, apuntó Costabel, para quien “lo que es llamativo es que un paciente que tiene un infarto y entra en paro tiene poco tiempo para avisar que se siente mal, mientras que un paciente que entra en edema agudo de pulmón no puede estar ajeno a la sensación de falta de aire, que es rápidamente progresiva”.

“Eso no me termina de encajar con el relato de ‘lo encontramos así’; más bien la cronología de los hechos debiera hablar de que el paciente avisó a alguien que le estaba costando respirar”, consideró.

Consultado acerca de la posibilidad de que los fármacos que se sabía que el ex futbolista tomaba para conciliar el sueño le hubieran impedido advertir este cuadro, sostuvo: “No podés no despertarte; los fármacos para dormir podrían hacer que se retrase el inicio de la percepción de los síntomas, pero no que alguien llegue a sufrir eso mientras estaba durmiendo ”.

"La autopsia lo que ve son los rastros que quedaron en el cuerpo, pero a veces es difícil que pueda determinar qué es lo que llevó a eso" (AFP)

Para Toscano Quilon, “cuando esto pasa bruscamente se llena de líquido el pulmón y el paciente empieza a tener falta de aire”. “Da la sensación de que todo fue muy abrupto; en algunos medios se vio una versión que habla de que él se había levantado y volvió a acostarse porque no se sentía bien pero no sabemos qué es eso que no se sentía bien”.

“Si hizo una arritmia aguda puede haberse desencadenado todo eso en cuestión de minutos y lo cierto es que no es raro plantear la posibilidad de una arritmia en un paciente con una miocardiopatía dilatada” , agregó, al tiempo que aclaró que “una arritmia es imposible de detectar en una autopsia”.

En ese sentido, Costabel explicó que “la autopsia lo que ve son los rastros que quedaron en el cuerpo, pero a veces es difícil que pueda determinar qué es lo que llevó a eso porque el paciente pudo haber tenido un infarto que lo llevó a un paro cardiorrespiratorio y después se produjo el edema de pulmón”. Para él, “eso sería más compatible con lo que ocurrió, pero sin embargo el análisis del cuerpo no habla de infarto”. “Otra posibilidad es que una arritmia haya provocado el paro y eso llevó al edema de pulmón, pero una arritmia no se ve en la autopsia porque es un cuadro en el que actúan impulsos eléctricos -explicó-. Y saber si fue el paro lo que llevó al edema o el edema llevó al paro sí lo puede determinar la autopsia”.

“Él tenía un corazón débil y eso era crónico; eso predispone a que si el corazón tiene una dificultad para deshacerse de líquido en algún momento provoque este tipo de cuadro” , enfatizó el especialista, quien insistió: “Pero si lo que llevó a eso es la debilidad crónica que se descompensó debiera haber llevado a una sintomatología que alarme y no un cuadro súbito”.

“Pensaría que algo agudo pudo haber ocurrido y en el detalle de la autopsia debería estar esa información”, concluyó.

