“Pasaron un montón de cosas, somos un grupo que nos queremos y nos apoyamos. Tenemos el objetivo claro de lo que queremos hacer”, aseguró el protagonista de Un gallo para Esculapio. “Lo más importante es la búsqueda interior, qué es lo querés lograr, dedicarle tiempo, entrenamiento, con impetú y hacer diferentes proyectos tratando de encontrarte en los que hacés. Yo no lo tomo como un laburo. No estamos a la espera de resultados. Yo hago una película para encontrarme en un personaje. Siempre somos estudiantes, el problema es cuando dejamos de pensar que no lo somos, que no existe el error y que no nos vamos a equivocar”.