“Tomé la decisión más difícil de mi vida al pedirle a los médicos que no te forzaran más. Fue la última lección que me diste. Respetar los tiempos del otro. No ser egoísta. Te dejé ir porque ya no dabas más”, había escrito Nancy. "En medio de esa tortura que es el parte diario de la terapia intensiva pudimos acariciarnos, reírnos y ejercitar ese humor negro que tanto nos caracteriza”.