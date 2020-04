“Estoy entusiasmada, hice un montón de canciones: los fans me han visto de estudio en estudio. Y en la selección, esta canción que van a conocer había quedado afuera. Pero un día me encontré cantándola. Y si me encanta como me encanta, no puede quedar afuera del disco. Así que va a ser la próxima en salir. Es un trabajo de Camilo, gran artista que todos conocemos. Es una propuesta suya, un gran compositor que me mostró esta idea y después la trabajé yo en el estudio. Así que está canción tiene que ver con él”, aseguró.