La Reina de los Bajitos, tal como fue bautizada durante su época dorada en la televisión, marcó a una generación en la Argentina. De aquella etapa, según su testimonio, guarda los mejores recuerdos: “Me acuerdo que los chicos olían muy bien, usaban una colonia… Digo esto y me acuerdo de los chicos… Llegaban y ya hacían así con el pelo para que yo los oliera. La segunda cosa que me acuerdo es que mi español era más portugués que castellano. Creía que no lo iban a comprender y cuando veía a todo el mundo bailando… No sé si eran las canciones o la energía… No se necesita hablar el mismo idioma para llegar al corazón de las personas”.