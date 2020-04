De esta forma enfatizó en que en los 33 años que lleva al frente de su programa de televisión, le suele pedir a su producción que “chequee la información”. “Porque no me gusta hablar mal de la gente al cuete”, explicó y continuó: “Estoy harta de que la gente sea tan estúpida y pueda creer que yo puedo devolver un perro. Me gustan más los perros que muchas personas”.