Luego, la actriz enumeró varias cosas que pensaba sobre los spots, mencionando uno por uno. “Spot uno: ¿María Elena ahora es vegana?¿Por qué? No sé si es una licencia que se dan porque lo soy pero no me gustaría que se bardee al veganismo y que quede como algo pelotudo. Si se va a hacer así prefiero no tocar el tema o que los chistes no me los planten a mí. O si se van a hacer chistes con eso, se podrían hacer para otro lado también”. En ese sentido, sugirió que también “habría que hablar del carnívoro machista capitalista”.