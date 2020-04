Y habló sobre cómo manejará su sobreprotección con su hijo cuando termine el aislamiento social y todo vuelva a la normalidad: “No quiero pensar toda la vida en eso, porque me genera tanta ansiedad que voy a ir con el tarro de alcohol en gel y se lo voy a tirar así todo el tiempo”. Por otro lado, mencionó que para ella era importante cuidarse en cuerpo y mente para salir fuertes de esta situación: “Siento que es importante estar fuerte con la alimentación, tu aparato inmune lo trabajas con lo que comés y con lo que pensás, entonces creo que hay que trabajar todo esto. Lo que entra a nuestro cuerpo, lo que piensa, qué mensajes dejamos entrar, qué mensaje no, la alegría y quizás suena un poco naif pero siento que en este momento es un momento para repensar ciertos patrones que las personas tenemos que no nos cuidamos como deberíamos, nos preocupamos por cosas innecesarias”, sostuvo. Y agregó: “En este momento nos damos cuenta de que necesitamos muy poco para vivir. Queremos estar con nuestra familia, salir a caminar y a veces uno se preocupa por cosas absolutamente innecesarias, entonces me parece que eso es lo bueno que podemos ir aprendiendo”, finalizó.