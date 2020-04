Y siguió: “El ser más bueno que he conocido en mi vida. Qué rico era, precioso, muy buenmozo, y tenía una sonrisa tan linda, contagiosa, nos hacía reír. Era la persona más buena que conocí en mi vida, la más bondadosa. Falleció en mi casa. Yo le leía libros cuando estaba en la cama, me ponía una bata, me iba al lado de él y le leía, y él me miraba… Recuerdo el momento que murió, me decía que quería ver el sol, la calle, los árboles. Estaba frente a un ventanal enorme, dio vuelta la cabeza y se durmió”.