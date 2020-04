Unas horas antes, en su cuenta de Instagram, Fulop había dedicado un bello mensaje a su hija mayor. “¡Mi pequeña Ori! Que emoción este día cuando por primera vez te miré... me enamoré al instante... cuántos miedos, cuántas preguntas. ¿Seré buena mamá? ¿Podré cuidarte? ¿Protegerte? Tan chiquita toda, tan frágil y a la vez tan fuerte, fui aprendiendo en el camino, me enseñaste a superar mis miedos y descubrir mis fortalezas y hoy me sigues enseñando a ser mejor persona, mejor mamá; gracias por ser la hija maravillosa que eres. ¡No me voy a cansar de desear que siempre seas muy feliz!! Te amo, Ori. Dios te bendiga hoy y siempre. Feliz cumpleaños”, escribió en sus redes.