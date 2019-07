—Alejandro Romay. Cuando llegué a Buenos Aires hice un pequeño papel en Alta Comedia junto a Darío Vittori. Luego fui parte de los alumnos en la novela Inconquistable corazón, donde me gastaban y me decían: "¿Para qué te maquillas si no salís?". Y yo, que siempre estaba pendiente de si la cámara nos tomaba y actuaba sin parar, decía: "Algún día alguien sí me va a ver". Y ese día llegó. A mitad de la novela Alejandro me hizo un contrato para ser parte del elenco estable y luego me dio mi primera oportunidad en Dulce Ana, junto a Patricia Palmer y Susana Campos. Ambas absolutamente generosas conmigo desde lo profesional, me daban muchos consejos en su camarín, y desde lo personal muy pendientes de mí, ya que era muy chica, tenía 17 años y estaba lejos de mi familia. Luego vino el 90-60-90 junto a dos grandes compañeros, Raúl Taibo y Silvia Kutika. Y mi primer protagónico en Ricos y famosos, junto a Diego Ramos. Luego, Gustavo Yankelevich. Él me convoco a mis 20 años para conducir un Martín Fierro. Gustavo estaba más loco que yo por darme semejante responsabilidad, y yo absolutamente inconsciente en aceptar. Pero ahí fui muy estudiosa, y con un gran vestido de terciopelo verde. Luego Alejandro se retiró de la tevé y yo recién ahí pase a Telefe; vino Muñeca brava y todo cambió. Existieron muchas personas que me formaron como actriz y me enseñaron mucho de lo que no se ve: la puesta de escena, el manejo de luces, confiar en la mirada. Tuve grandes maestros en teatro y también algunas desilusiones. Pero increíbles actores como Lydia Lamaison que, con su talento y energía a sus 90 años, de alguna manera me adoptó como su nieta, y dejó en mí una marca imborrable.