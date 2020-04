“Yo venía hablando con gente del entorno de él en la semana, todos me decían que el video estaba buenísimo, pero nadie me confirmaba que Will lo iba a ver. A la tarde me llegó una notificación a la que él le puso ‘me gusta’ y yo entré en shock, no entendía. Me metí en el perfil para ver si no era una cuenta de un club de fans y ahí me di cuenta de que era él. Al principio no caía y a la media hora me avisa un amigo compartiéndome el posteo de él. No lo podía creer”.