Es que para él la cuarentena no son vacaciones, por eso comenzó a realizar de manera online un curso de preparador físico: “Además de que me gusta entrenar, quiero tener más conocimientos y un título que me avale para trabajar”. Además, está trabajando en la producción de un documental sobre las Islas Malvinas, junto con la fundación No me olvides, lo que implica muchas horas de lectura y de investigación.