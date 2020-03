A su regreso, el actor deberá cumplir con el aislamiento obligatorio: “Me voy a quedar en casa por precaución los 15 días para respetar la cuarentena, pero estoy muy bien, me cuidé muchísimo con el barbijo siempre, mucho alcohol en gel y me lavé las mano constantemente”. En cuanto a la organización de su vida, una vez que se encuentre en Buenos Aires, Sancho parece no tener nada previsto, y se irá manejando con sus personas más allegadas para sostener el día a día: “Es todo un tema, jamás había tenido esta experiencia, tendremos paciencia y mucho cuidado. Mi familia me dará una mano con el tema de la comida, fundamental", sostuvo".